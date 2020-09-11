EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KRİTİK 2 DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Emekli vatandaşların maaşların son dönemlerde iki kritik düzenleme birden yapıldı. Birkaç sene önce yapılan düzenlemede en düşük emekli maaşının 1000 TL olması sağlandı. Pandemi sürecinde yapılan maaş düzenlemesinde ise emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeler ile şu anda en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak ödeniyor.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık: