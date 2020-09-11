



Doğum borçlanması



Kadınlar sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanarak gün kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor. Bunun için 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 2 yıl süre kazanılıyor. Böylece üç çocuk borçlanması yapan bir kadın, 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olabiliyor.

Emekli olamayanlara toplu para!

Emekli olmak için çok uzun süre çalışma hayatı içerisinde kalan vatandaşların bazıları ise şartlardan bazılarını yerine getiremiyorlar.

Yaş, prim ve gün şartından ikisini sağlayanlara ise özel bir hak veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaş ve gün şartını sağlamış ancak prim eksikliği yüzünden emekli olamamış vatandaşlar için ödemiş oldukları prim paralarını geri iade ediyor.

Bu prim paraları güncel rakamlar üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca prim parası ödemelerinde başta kullanılan sağlık hizmetleri olmak üzere bazı kesintiler yapılıyor.