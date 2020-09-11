Emekli olmak isteyen milyonlarca ev kadını için büyük fırsat. Artık ev kadınları da herhangi bir iş yerinde çalışıp primleri işveren tarafından ödenen çalışanlar gibi emeklilik haklarından yararlanabiliyor. Devlet aile bütçesine katkı sunan kadınlara destek oluyor. Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devlet, aynı zamanda standardın altında bir primle emeklilik imkanı sağlıyor. Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devlet, aynı zamanda standardın altında bir primle emeklilik imkanı sağlıyor. İşte detayları...
Kaç şekilde mümkün?
Çalışmadan emeklilik için üç ayrı formül bulunuyor: İsteğe bağlı sigorta. Vergisiz esnaflık. Doğum borçlanması.
Vergiden muaf esnaf
Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar, vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar, 3 yılda bir bunu yenilemek zorunda. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor.
Aylık 846 lira ödeme
Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek emeklilik hakkı da kazanıyorlar.
Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2020 yılı için ödenecek prim tutarı ise aylık 846 lira. Normalde prim 941 lira. 105 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.
Hangi şartlara bakılıyor?
Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak. Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak. 'Gelir Vergisi'nden muaf' olduğunu belgelemek.
Bağkur'a göre yapılıyor
İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları Bağkur'a göre düzenleniyor. Kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün prim ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 güne isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp, 58 yaşında emekli olabiliyor.
Doğum borçlanması
Kadınlar sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanarak gün kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor. Bunun için 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 2 yıl süre kazanılıyor. Böylece üç çocuk borçlanması yapan bir kadın, 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olabiliyor.
Emekli olamayanlara toplu para!
Emekli olmak için çok uzun süre çalışma hayatı içerisinde kalan vatandaşların bazıları ise şartlardan bazılarını yerine getiremiyorlar.
Yaş, prim ve gün şartından ikisini sağlayanlara ise özel bir hak veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaş ve gün şartını sağlamış ancak prim eksikliği yüzünden emekli olamamış vatandaşlar için ödemiş oldukları prim paralarını geri iade ediyor.
Bu prim paraları güncel rakamlar üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca prim parası ödemelerinde başta kullanılan sağlık hizmetleri olmak üzere bazı kesintiler yapılıyor.
Toplu para ödemesi nasıl yapılır?
Toplu prim ödemesi almak için başvuru yapacak olan vatandaşların yaş ve gün şartlarını sağlamış olmaları gerekiyor. Bunun yanında kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartının sağlanması diğer bir koşul. Ayrıca halen sigortalı olarak çalışmıyor olmak, kendi işini yapmıyor olmak gerekiyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunabilirler.
Ne zaman emekli olurum?
■ SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, 4000 prim günüm var. Sadık Y.
08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan erkekler 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Bayanlar ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Görülüyor ki;
2000 sonrasında işe girenlerin 5000 küsur günle tam ya da 3600 günden kısmi emekli olabilmeleri mümkün bulunmamakta. Tam emekli olabilmek için en az 7000 gün ödemek, yaştan emekli olabilmek için 4500 prim gün ödemek gerekiyor.
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. Toplam 2500 prim günüm bulunuyor. Serdar U.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. M. YAPICI
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
■ 01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim. Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli. E. GÜLE
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Kaynak: Posta