Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ yatırımlarına son sürat devam ediyor. TOKİ, İstanbul'daki yeni projelerinin ihale tarihlerini açıkladı. İstanbul'da 10 bin yeni konut planlayan TOKİ'nin Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir'deki konutları için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilmişti. Mart ayında ise Hoşdere ihalesi 353 konutluk inşaat için yapılmıştı. TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor. Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.
652 KONUTLUK BİRİNCİ ETAP
Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi'nde yapılacak konutlardan birinci etabın ihalesi 16 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplamda 652 konuttan meydana gelecek birinci etapta 6 adet dükkan yer alacak.
İKİNCİ ETAPTA DAHA ÇOK KONUT OLACAK
Yine Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek ikinci etaptaki toplam konut sayısı ise 794 olarak belirlendi. İhalesi 17 Eylül'de saat 14.00'te düzenlenecek. TOKİ'nin ikinci etap projesinde ayrıca çok sayıda dükkan yer alacak.
BAŞVURULAR BELLİ OLDU MU ?
Henüz başvuru tarihleri belli olmadı. Başvuru tarihleri belli olduğunda, başvuru kurallarına uygun bir şekilde başvuru yapılabilir.
Sonrasında kuralar çekilir ve hak sahipleri belirlenir.
Kuralar ve başvurular için öncelikli olanlar şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimlerin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza belli bir kontenjan ayrılıyor. Bunun yanı sıra emeklililer için de özellikle kontenjan ayrılıyor.
10 BİN KONUT
İstanbul'da 10 bin yeni konut planlayan TOKİ'nin Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir'deki konutları için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilmişti. Mart ayında ise Hoşdere ihalesi 353 konutluk inşaat için yapılmıştı.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor. Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.
Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
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TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor.
Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.
Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
TOKİ AÇIK SATIŞ İLANLARI LİSTESİ NEDİR
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ alt gelir grubu satış ilanları çekilişsiz, kurasız başvuru önceliğine göre konut satışı yapılan ilanlardır.
Daha önce TOKİ tarafından alt gelir grubu olarak satışa sunulan konutlardan TOKİ stoklarında kalanlar için ayrıca bir kura çekilişi yapılmamakta, bu evler çekilişsiz olarak satılmaktadır. Örneğin kura çekilişinde adı çıkan kişinin TOKİ başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi nedeni ile hak sahibinin iptal edilmesi, yeterli başvuru olmadığı için konutun satılamaması gibi nedenlerle elde kalan konutlar TOKİ tarafından daha cazip koşullar ve düşük fiyatlarla satışa sunulmaktadır.
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.