100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.