En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli,ambulans şoförü ve ebe)

Türkiye geneli çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi alımı yapılıyor. Doktor, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sekreter, tıbbi sekreter, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz
İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI
İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI
İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI
İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI
İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.
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İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,
- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,
- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,
- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,
- Dinamik çalışma ortamına yatkın,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,
KARİYER İLANLARI BAŞVURU
Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True
Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:
Hastane Direktörü Yardımcısı
Biyomedikal Sorumlusu
Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Gıda Teknikeri
Elektrik Mühendisi
Mekanik Tesisat Mühendisi
Doktor Asistanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Teknik Ofis Mühendisi
Uzman Diyetisyen
Uzman Takım Lideri
Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
Biyomedikal Uzmanı
Acil Servis Hekimi
Yönetici Asistanı
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ
Yazılım Destek Uzmanı
Kadın Doğum Uzmanı
Radyoterapi Teknikeri
Hasta İlişkileri Sorumlusu
Hasta Bakım Teknikeri
Hasta Kayıt Yetkilisi
Hasta Kabul Görevlisi
Hasta İlişkileri Uzmanı
Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Hastane Satış Yöneticisi
Garson
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Yazılım Uzmanı
Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
Front-End Developer
Çağrı Merkezi Temsilcisi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
Ambulans Şoförü
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
KAT HEKİMİ
Data Analytics & Business Intelligence Team Leader
Romence Tercüman
Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
Radyoloji Teknikeri
Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
Kadın Doğum Uzmanı
Halkla İlişkiler Uzmanı
Eczacı Teknikeri
Güvenlik Görevlisi
Eczane Teknisyeni
Eczacı
Anjiyo Teknisyeni
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı
Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)
Arapça Tercüman
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Tıbbi Sekreter
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Kat Hizmetleri Ekip Lideri
Ameliyathane Hemşiresi
Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
Tıbbi Sekreter
Dermatoloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim
Hemşire
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı
Kurumsal İletişim Sorumlusu
Göz Ameliyathane Hemşire
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Radyoloji Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Anestezi Teknikeri
Biyomedikal Sorumlusu
Ebe
Ameliyathane Depo Görevlisi.