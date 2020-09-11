Uzun bir süredir yapılmayan bu destek ile birlikte başvuru yapan kişilere 5000 ve 10000 TL'lik geri ödemeli ödünç para verilecek. Bakanlık tarafından duyurulan yeni kampanya ile başvuru yapan kişilere verilecek olan yardımın ailelere teker teker ödeme yapılarak verileceği belirtildi. Ülkemizde son zamanlar da birçok kurum ve kuruluşlar tarafından yardıma muhtaç dar gelirli aileler için yardımlar yapılıyor. Bu kurumlar arasında yer alanlarda birisi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak belirlenmiştir. Aile Bakanlığı, tüm vatandaşlarımıza yardım yapabilmesi ve yardım paralarını yönetebilmesi için çalıştırılan devletimizin en önemli kurumlarından bir tanesidir.