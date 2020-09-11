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    • Ekonomi
    • 11.09.2020 Gazete
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    150 bin ev si ödeyecek

    si yaklaşık 3 ay sonra yürürlüğe girecek. 5 milyon liranın üzerindeki yaklaşık 150 bin ev bu vergiye dahil olacak.

    150 bin ev değerli konut vergisi ödeyecek

    Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, değerli konut vergisinin yaklaşık 3 ay sonra devreye gireceğini söyledi. Yaklaşık 150 bin konutun bu uygulamaya tabi olduğunu anlatan Kiraz'ın verdiği bilgiye göre; si matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın mesken nitelikli taşınmazları bu vergiden muaf tutuldu. Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ilk düzenlemeden farklı olarak gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı. Birden fazla değerli konut vergisine tabi taşınmazı olanlar bunlar arasında en düşük değerli ve sadece 1 taşınmazın değerli konut vergisini ödemek zorunda kalmayacak.

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