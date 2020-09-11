150 bin ev değerli konut vergisi ödeyecek

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, değerli konut vergisinin yaklaşık 3 ay sonra devreye gireceğini söyledi. Yaklaşık 150 bin konutun bu uygulamaya tabi olduğunu anlatan Kiraz'ın verdiği bilgiye göre; değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın mesken nitelikli taşınmazları bu vergiden muaf tutuldu. Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ilk düzenlemeden farklı olarak gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı. Birden fazla değerli konut vergisine tabi taşınmazı olanlar bunlar arasında en düşük değerli ve sadece 1 taşınmazın değerli konut vergisini ödemek zorunda kalmayacak.