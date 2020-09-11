ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.

Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ŞARTLARI NELERDİR?

Son zamanların en popüler mesleklerinden birisi haline gelen özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan şartlar şu şekildedir;

- Silahsız özel güvenlik için en az ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Silahlı özel güvenlik için lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak,

- Sicili almaya uygun olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Mesleğini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak gibi genel şartlar aranmaktadır.

Bu şartlara sahip olan adaylar silahsız kurslar için için 100 saat, silahlı kurslar için 120 saat boyunca ders görmekte ve eğitimin sonunda sınavlara tabii tutulmaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?

Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2018 yılında kaç tl oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret ile 2 bin TL arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 1800 TL ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

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