Ücretsiz internet paketi nasıl yapılır? 2020 Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Eylül ayı bedava internet kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. 1, 4, 5, 10 ve 20 GB bedava internet kampanyalarına ilişkin detayları ve başvuru yöntemlerini sizler için ele aldık. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Türkiye'nin en çok kullanılan hat markaları olarak biliniyor. Kullanıcılarına birçok imkan sunuyor ve kullanıcılar bedava internet seçeneklerini merak ediyor. Bedava İnternet imkanları ile kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.
TURKCELL BEDAVA İNTERNET
Platinum Black Her Ay 5 GB Hediye Ediyor
Turkcell, Platinum Black müşterilerine her ay 5 GB ücretsiz internet paketi hediye ediyor. Verilen bu paketi ayda bir kez 7 gün boyunca yurt içinde kullanabilirsiniz. 30 günlük sürenin dolmasının ardından aynı hizmetten yine yararlanabilirsiniz.
Hediye Oyna Paketi Kampanyası
Turkcell anlaşmalı oyun şirketleri ile yaptığı anlaşma sayesinde oyunlarda harcanabilecek 3 GB bedava internet vermektedir. Anlaşmalı oyunlarda, son zamanlarda popüler olan PUBG Mobile oyunu da yer almaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin promosyon kodu olması gerekmektedir. Hediye edilen bu paketi sadece yurt içinde kullanabilirsiniz.
Dergilik
Turkcell, Dergilik satın alınan müşterilere hediye olarak 5 GB internet paketi vermektedir.
BİP
–BİP Uygulaması'ndaki "Kim 1 GB İster" adlı oyunu oynayarak ücretsiz 1 GB kazanabilirsiniz.
-BİP Uygulamasındaki "Bil Kazan" isimli kanalı takip edip, ücretsiz yarışmaya katılıp 1 GB kazanabilirsiniz.
-BİP Uygulamasında yer alan "Sence" isimli kanalı takip edip, anketlere katılıp TL kazanabilirsiniz. Kazandığınız liralarıpaycell'e aktararak, dijital operatör uygulaması aracılığıyla ücretsiz internet paketi alabilirsiniz.
Salla Kazan
Turkcell Salla Kazan ile birlikte her hafta hediye İnternet vermektedir.
Turkcell Bedava İnternet Veren Uygulamalar
Faturalı ve faturasız hak sahipleri ortak olarak hediye internet kampanyasından yararlanabilirler. Turkcell operatörün kendi sitesinden kampanyaların takibi mümkündür. İnternet paketi biten kullanıcılar ek paketler için siteye bakabilirler.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET
Hediye 20 GB
Son 1 ay içinde numara taşıyan, yeni hat tesis eden, faturasız hattan faturalıya geçen müşterilere Vodafone tarafından, seçmiş olduğunuz tarifeye göre 1 aylık 10 GB ya da 1 aylık 20 GB hediye internet verilmektedir.
Mobil Ödeme
29 Mayıs- 31 Ağustos tarihleri arasında Vodafone Mobil Ödeme'yiaçan vatandaşlara bir hafta geçer deyip 1 GB internet hediye edilir.
Buna ek olarak, 24 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri arasında Mobil Ödeme'den 10 TL harcama yapan kullanıcılar, 1 GB bedava internet kazanabilir.
Freezone
VodafoneFreezone'a katılan müşterilere, 1 gün geçerli 4 GB internet paketi elde edilir.
Vodafone Yanımda
Vodafone Yanımda uygulaması, her hafta hediye çarkı döndürerek müşterilere bedava internet paketi hediyesi verir.
TÜRK TELEKOM BEDAVA İNTERNET
Sil Süpür
Türk Telekom Sil Süpür', Online İşlemler Uygulaması üzerinden erişip, her hafta ücretsiz internet paketleri kazanabilirsiniz.
İle Özel Hediye
Balıkesir veya Çanakkale illerinde yaşayan vatandaşlar, Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 ya da Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden birini satın alırsa 10 GB hediye internet kazanır.
4.5G
4.5G'ye geçen vatandaşlara bir ay boyunca geçerli 30 GB hediye edilir.
Coşturan 3 GB
Coşturan 3 GB paketini satın alan vatandaşlara, 1 GB hediye internet verilir.
Hoş Geldin Kampanyası
Yeni bir hat alarak Türk Telekom'a geçen vatandaşlara ilk ay 25 GB 3 ay boyunca da 30 lira ve üzeri yüklemelerde 15 GB hediye internet verilir.