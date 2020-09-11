TURKCELL BEDAVA İNTERNET

Platinum Black Her Ay 5 GB Hediye Ediyor

Turkcell, Platinum Black müşterilerine her ay 5 GB ücretsiz internet paketi hediye ediyor. Verilen bu paketi ayda bir kez 7 gün boyunca yurt içinde kullanabilirsiniz. 30 günlük sürenin dolmasının ardından aynı hizmetten yine yararlanabilirsiniz.

Hediye Oyna Paketi Kampanyası

Turkcell anlaşmalı oyun şirketleri ile yaptığı anlaşma sayesinde oyunlarda harcanabilecek 3 GB bedava internet vermektedir. Anlaşmalı oyunlarda, son zamanlarda popüler olan PUBG Mobile oyunu da yer almaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin promosyon kodu olması gerekmektedir. Hediye edilen bu paketi sadece yurt içinde kullanabilirsiniz.