Tıbbi Laboratuvar Personeli

• Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya bölümlerinden ve Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknisyenliği / teknikerliği bölümünden mezun

• Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarda en az 3 yıl çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.

• Tercihen HBYS/LBS sistemini kullanabilen

• İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı

• Ekip çalışmasına yatkın

• Tercihen İngilizce bilen

• MS Office kullanılabilen

• Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan

Tıbbi Raportör

Üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun,

Klavyesi hızlı

Ekip çalışmasına yatkın,

Sorumluluk sahibi, disiplinli, sabırlı,

Hosteslik yapabilecek,

Yoğun ve dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek.

Microsoft Office (Excell,Word vb.) programlarına hakim,

MR, Tomografi ve Ultrason raporlarını yazma konusunda deneyimli

Bursa'da ikamet eden veya edebilecek

Bayan veya erkek tıbbi sekreter