Türkiye sınırları içerisinde evi, arsası, işyeri, dükkanı, tarlası ve konutu olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi hakkında belirli koşullar hakkında muafiyet hakkı uygulanmaktadır. Sıfır oranlı emlak vergisi için aranılan muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez? Listede yer almasına rağmen bu hakkından haberdar olmadığı için emlak vergisi ödemesi yapan kişilere belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik zaman zarfı içerisinde ödedikleri paraları geri iade edilmektedir. Emlak vergisi iadesi için kişinin ödeme yapmış olduğu makbuzlar ile ödeme yapmış olduğu emlak vergisi servisine başvuru yapması yeterlidir.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER, KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?
Emlak vergisi ödemesi için aranılan muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemezken bu kişilerin dışında kalan adına kayıtlı tapusu olan herkes emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir.
EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELERDİR?
Sahip olduğu taşınmazın tek taşınmazı olması şartı ile;
Hiçbir geliri olmayan işsizler ve ev hanımları,
Sahip olduğu tek geliri sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenen emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı olan,
Engelli vatandaşlar Emlak Vergisi ödemezler. Engelli vatandaşların birden fazla evi de olsa başka gelirleri de olsa Emlak vergisinden muaftırlar. Engellilerin hastanelerden alacakları engelli raporları veya engelli kartlarıyla belediyelere başvurmaları gerekir.
Türkiye sınırında 200 metrekare ve altı evi olanlar emlak vergisi ödemezler. 200 metrekare evi olan işsiz, emekli, ev hanımı, engelli kişiler, evlerini kiraya verip başka bir konutta kirada otursalar bile emlak vergisi yine de ödemezler.
Ancak emekli eşin kendi evini kiraya verip de kocasının üzerine ait olan evde yaşaması durumunda emlak vergisi ödemek zorundadırlar. Emekli, işsiz ve ev hanımı olanların sahip olduğu 200 metrekare ve altında ki evleri için emlak vergisi vermemeleri için başka gelirleri olmaması gerekir.
Emekliler için emlak vergisinden muaf olabilmek için sadece bir eve sahip olmaları gerekir. Üzerlerinde birden fazla evi olan kişiler emekli de olsa emlak vergisi ödemek zorundadırlar.
Senenin belli dönemlerinde gidilen yazlıklarda emlak vergisi ödenmek zorundadır. Emlak vergisinden muaf olabilmek için yazlıklarda sürekli oturulması gerekir.
Yurt dışında emekli olup Türkiye'de 200 metrekare ve altı konutu olan kişilerde emlak vergisi ödemek zorundadırlar. Emekli şartı Türkiye'de emekli olanlar için geçerlidir.
Emekli olup tek konutu olanlar, konutunu iş yeri olarak kullanırsa emlak vergisi ödemek zorundadırlar.
200 metrekareden büyük hisseli tapulu konutlarda, hisse oranı 200 metrekareden küçük olsa da emlak vergisi ödenmek zorundadır. Çünkü Emlak vergilerinde tapu hissesine değil konutun metrekare büyüklüğü geçerlidir.
Şehitlerin dul ve yetimleri ve gazilerin de 200 metrekare ve altı konutları için emlak vergisi ödemezler.
GERİYE DÖNÜK ÖDENEN EMLAK VERGİSİ PARASI İADESİ NASIL ALINIR?
Yukarıdaki listede yer almasına rağmen bu hakkından haberdar olmadığı için emlak vergisi ödemesi yapan kişilere belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik zaman zarfı içerisinde ödedikleri paraları geri iade edilmektedir.
Emlak vergisi iadesi için kişinin ödeme yapmış olduğu makbuzlar ile ödeme yapmış olduğu emlak vergisi servisine başvuru yapması yeterlidir.
Emlak Vergisi İnternetten Ödenir Mi?
Evet, emlak vergisi internetten ödeniyor. E Belediye hizmeti veren bankalar online emlak vergisi ödeme imkanı sunulmaktadır.
Buna ek olarak internet bankacılığı üzerinden de emlak vergisi ödenebilmektedir. Bunun için ödemeler bölümünden vergi ödeme bölümüne girerek anlaşmalı bankalar üzerinden ödeme yapılabilmektedir.
İnternetten Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?
İlk olarak e devlet üzerinden ya da google araması ile taşınmazın bağlı olduğu belediyenin internet sitesine giriş yapın.
İnternetten emlak vergisi ödeme işlemi için mutlaka belediyenin e belediye hizmeti sunması şartı aranmaktadır. Yani belediyeninin isminin internetten hizmet veren belediyeler listesinde yer alması gerekir.