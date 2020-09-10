Emekliye vergi ve haciz yok! Emekliler hangi şartlarda vergi ödemez?

12.8 milyon emekli için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Özellikle vergi konusunda emeklilerimizin muaf tutulduğu alanlar bulunuyor. Emlak vergisinde emekliler belli metrekare ev için maaşlarından başka gelirleri olmamaları şartıyla muafiyetten yararlanabiliyor.
İŞ-METREKARE KRİTERİ
Emekli Sandığı, Bağ- Kur ve SSK emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor. Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
5 YILLIK İADE İMKANI
Emeklilerin belediyelere giderek konutlarıyla ilgili beyanda bulunurken emekli olduklarını da bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda belediyeler emeklilerin emlak vergilerini sıfıra düşürüyor. Geçmişte emlak vergisi ödemiş emekliler, yukarıdaki şartları taşıyorlarsa bağlı bulundukları belediyelere dilekçe ile müracaat ederek 5 yıl geriye doğru ödedikleri paraları geri alabiliyor.
TAKİP VARSA İTİRAZ EDİN
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve nafaka dışında emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Ancak emeklinin izni olursa haciz uygulanabiliyor. İcra daireleri emeklinin yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlatılırsa icra dairesine itiraz edebilirsiniz.