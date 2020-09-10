Emekliye vergi ve haciz yok! Emekliler hangi şartlarda vergi ödemez?





İŞ-METREKARE KRİTERİ

Emekli Sandığı, Bağ- Kur ve SSK emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor. Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.