Bankaların çalışma saatleri değişti! Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri corona virüs vakalarının artmasından dolayı değişti. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Bu kapsamda çalışma saatleri de bankaya göre farklılık gösteriyor. İşte Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank çalışma saatleri…
İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi. Ankara'da yer alan İş Bankası şubeleri karar sonrası sabah saat 10:00 itibari ile açılacak. Saat 10:00 - 12:30 arası çalışan İş Bankası şubeleri öğle arası tatili sonrası 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verdikten sonra kapanacak.
Akbank çalışma saatleri: 12:00-17:00
Halkbank çalışma saatleri: 09:00-17:00
Garanti çalışma saatleri: 12:00-17:00
İş Bankası çalışma saatleri: 12:00-17:00
TEB çalışma saatleri: 12:00-17:00
Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00-17:00
Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09:00-17:00