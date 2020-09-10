Bankaların çalışma saatleri değişti! Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri corona virüs vakalarının artmasından dolayı değişti. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Bu kapsamda çalışma saatleri de bankaya göre farklılık gösteriyor. İşte Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank çalışma saatleri…