Bankalarda son dakika faiz depremi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası korana virüs salgını döneminde ekonomide yaşanan dalgalanmayı en aza indirmek ve vatandaşın talebini canlandırmak amacı ile bankalara ucuz likidite imkanları sunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından konu faiz indirimi olduğunda son derece yavaş ve temkinli hareket eden bankalar kredi faiz oranlarını yükseltme konusunda ise adeta birbirleri ile çılgın bir yarış içerisine girdiler. Yaşanan dalgalanmanın devam etmesi halinde bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi paketlerinde faiz oranları yükselecek gibi görünüyor. 7 banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları yükseldi! İşte yeni oranları ve en son haberler...
Konut kredisi vadesi ne kadar?
Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.
Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul'daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.
ING BANK FAİZ ORANI
Konut kredisi: 1.24
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 1.45
AKBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.19
İhtiyaç kredisi: 1.57
Taşıt kredisi: 1.33
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.44
Konut kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.47
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.20
Ev kredisi: 1.15
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.26
Konut kredisi: 1.29
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 1.45
KAMU BANKALARI EV ALACAKLAR İÇİN FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası müşterilerine yeni veya ikinci el ev almaları durumuna göre kredi imkanı sunuyor. Banka ayrıca müşterilerinin talep etmesi durumunda hem 120 ay vade hemde 180 ay vade olanakları da sağlıyor.
Vakıfbank ise Sarıpanjur Konut Kredisi ile ev alacak müüşterilerinin hayallerini gerçekleştiriyor. 3 devlet bankası da müşterilerine esnek ödeme seçenekleri sağlıyor. Bu ödemelerde vatandaşların kredilerini aylık eşit taksitlerin dışında kendi belirledikleri süre aralığında yapmaları sağlanıyor.
Devlet bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan son güncellemelerin ardından sıfır konut alımlarında 0.99 faiz oranı öne plana çıkarken ikinci el ev alımlarında faiz oranları yüzde 1.05 ile yüzde 1.09 bandında bulunuyor.
* Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.05
* Ziraat Bankası 120 ay vadeli 0 konut alımı için kredi faiz oranı 0.99, 180 ay vade için 1.05
* Ziraat Bankası 120 ay vadeli 2. el ev alımı için kredi faiz oranı yüzde 1.05, 180 ay vade için ise 1.09
KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu'na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5'lik bir artış gösterdi.
Haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarının konut satışlarını olumlu anlamda etkilediği belirtildi. Bu doğrultuda konut kredisi faiz oranları değişirken konut fiyatlarının ne şekilde değişkenlik göstereceği de merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, takvim.com.tr vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.