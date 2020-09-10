Mübaşir Nedir? Ne Demek?

Türkiye'de hemen hemen herkes bir kez olsun adliyelere gitmiştir. Mahkeme salonlarını görenlerin sayısı ise daha azdır. Adliyelerde avukatlar, hakim ve savcılar, tanıklar, sanıklar, suçlular ve bu kişilerin yakınları bulunur. Bunların yanı sıra zabıt katibi, memurlar, güvenlik görevlileri de yer alır. Ayrıca mübaşir olarak çalışan personeller de adliyelerde ve mahkemelerde görev yapar. Mübaşir kelimesi Arapça kökenlidir. Mahkemede duruşmaya girecek olanları, tanıkları, yakınları çağıran kişidir. Yargıcın, hakimin emirlerini bildiren bu kişiye mübaşir denir. Ayrıca bu kişi dosya getir götür, evrak taşıma işlerini de yapar. Personeller hakim ile sanık, tanık ve izleyiciler arasındaki iletişimi koordine eder.

Zabıt Kâtibi Nedir ?

Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.

İKM Nedir?

Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler.

İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.