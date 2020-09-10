Adalet Bakanlığı ve CTE, en az lise mezunu olmak şartı ile kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Farklı kadrolara yapılması planlanan devlet memuru alımı için flaş bir gelişme yaşandı. Devlet memuru kadrosu onaylarının ardından Adalet Bakanlığı, personel alımı için gerekli olan çalışmaları hızlandırdı. Geçen yıllarda yapılmış olan Adalet Bakanlığı personel alımında KPSS puan şartı 70 istenmişti. 2020 yılı KPSS sonuçları açıklandıktan sonra puan kullanılabilecek. Edinilen bilgilere göre personel alımı için kadro onayının geldiği ve personel alımı için hazırlıkların hızlandığı öğrenildi. İlana başvuruların 2018 KPSS ile yapılması bekleniyor. Peki Adalet Bakanlığı ile CTE İKM-Katip-Mübaşir 10 bin kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? KPSS puan şartı kaç olacak?
İLAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Öğrenilen yeni bilgilere göre personel alımı ilanının Eylül ayı sonunda veyahut Ekim ayında başlarında yayınlanması ve başvuruların alınması düşünülüyor. Personel alımlarının katip alımı, İnfaz koruma memuru alımı ve Mübaşir alımı kadrolarına yapılması beklenmekte.
KPSS'DEN ÖNCE Mİ SONRA MI OLACAK?
2020 yılı KPSS sonuçları açıklandıktan sonra puan kullanılabilecek. Edinilen bilgilere göre personel alımı için kadro onayının geldiği ve personel alımı için hazırlıkların hızlandığı öğrenildi. İlana başvuruların 2018 KPSS ile yapılması bekleniyor.
KPSS PUAN ŞARTI KAÇ OLACAK?
Daha önce yapılan Adalet Bakanlığı personel alımında KPSS puan şartı 70'ti. Ancak binlerce aday, puan şartının 60 ya da 65 olmasını istiyor.
Mübaşir alımları için ise başvuru şartları:
-Devlet Memurları 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşıma ve merkezi sınavın lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS/2018 yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmekte.
-En az lise veya dengi okul mezunu olması
İnfaz Koruma Memuru alımı şartları:
-Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adaylar sağlaması gereken öğrenimi en az lise veya dengi okul mezunu olması
-Erkeklerde 170 cm. bayanlarda ise 160 cm'den kısa boylu olmaması
-Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark (13'ten fazla 17'den az) olmaması
-Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından küçük olmaları istenmektedir.
Mübaşir Nedir? Ne Demek?
Türkiye'de hemen hemen herkes bir kez olsun adliyelere gitmiştir. Mahkeme salonlarını görenlerin sayısı ise daha azdır. Adliyelerde avukatlar, hakim ve savcılar, tanıklar, sanıklar, suçlular ve bu kişilerin yakınları bulunur. Bunların yanı sıra zabıt katibi, memurlar, güvenlik görevlileri de yer alır. Ayrıca mübaşir olarak çalışan personeller de adliyelerde ve mahkemelerde görev yapar. Mübaşir kelimesi Arapça kökenlidir. Mahkemede duruşmaya girecek olanları, tanıkları, yakınları çağıran kişidir. Yargıcın, hakimin emirlerini bildiren bu kişiye mübaşir denir. Ayrıca bu kişi dosya getir götür, evrak taşıma işlerini de yapar. Personeller hakim ile sanık, tanık ve izleyiciler arasındaki iletişimi koordine eder.
Zabıt Kâtibi Nedir ?
Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.
İKM Nedir?
Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler.
İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.