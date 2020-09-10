Seat Ibiza

Sıfır fiyatı: 179.500 lira

İkinci el fiyatı: 212.000 lira

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?

Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor.

İkinci el taşıt kredisi faiz oranları

Taşıt kredisi faizleri 2020 yılı için her banka tarafından farklı vade ve faiz oranlarında sunuluyor. İkinci el araç kredi faizleri için İş Bankası 100 bin TL'lik kredi tutarı için 48 ay vade ve 0.99 kredi faizi ile aylık ödeme olarak 2.745 TL belirliyor. Taşıt kredisi faizleri AlternatifBank tarafında ise 100 bin TL kredi tutarı ve 48 ay vade için 1.03 faiz ile 2.774 aylık ödeme şeklinde görünüyor. 100 bin TL'lik kredi için Fibabanka 48 ay vade ve 1.13 faiz oranı ile 2.847 TL aylık ödeme planı çıkarıyor. Yapı Kredi Bankası da 100 bin TL'lik kredi için 48 ay vadeli ile 1.15 kredi faizi ve 2.862 TL aylık ödeme belirliyor.

Kamu bankalarının taşıt kredisi oranları da oldukça merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından araç kredisi 1.17 kredi faizi oranı ile veriliyor. Buna göre kamu bankalarından 100 bin TL'lik kredi tutarı 48 ay vade ile aylık 2.877 TL ödeme planıyla alınabiliyor. Akbank taşıt kredi oranları ise 100 bin TL kredi tutarı, 48 ay vade ile 1.41 şeklinde ve aylık 3059 TL ödeme planıyla belirleniyor. Garanti BBVA araç kredisi ne kadar sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Garanti BBVA tarafında 100 bin TL kredi tutarı, 48 ay vade, 1.44 kredi faizi ve 3082 TL aylık ödemeyle sunuluyor.

QNB Finansbank araç kredi faizleri ise 100 bin TL kredi tutarı için 48 ay ve 1.45 kredi faizi ve 3090 TL aylık ödeme planıyla veriliyor. HSBC araç kredisi 2020 yılı için ise 100 bin TL kredi tutarına 48 ay vade ve 1.50 faiz ile 3128 TL aylık ödeme planında sunuluyor. Taşıt kredisi faizleri ile ilgili güncellemeler vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI



İş Bankası'nın düzenlediği taşıt kredisinden yararlanan müşteriler 60 ay vadeli kredi ile sıfır kilometre araç alabiliyorlar. Kampanya kapsamında satın alınacak otomobilin nihai fatura değerinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70'i bu miktarın üzerindeki tutarların ise yüzde 50'si kredilendirilebiliyor. Ayrıca İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 60 ay vadeli taşıt kredilerinde müşterilere aylık 1,20 kredi faizi uygulanıyor.

İş Bankası taşıt kredisi kampanyası kapsamında 60 ay vadeli 80.000 TL kredi kullanan müşteriler vade süresince bankaya her ay 2.000 TL ödeme yapıyorlar. Bu müşterilerin 60 aylık vade süresi boyunca yapmış oldukları toplam ödeme ise 120.016 TL oluyor. İş Bankası müşterileri bu şartlarda bir kredi için ana para haricinde 40.016 TL'lik bir maliyet ile karşılaşıyorlar.

Yeni bir otomobil satın almak amacıyla taşıt kredisi kullanmak için İş Bankasını seçen müşterileri bu başvurularını banka şubelerinden, internet şubesinden, telefon şubesinden yapabiliyorlar.