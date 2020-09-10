FİAT ANAHTAR TESLİM EYLÜL AYI KAMPANYALARI

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL'lik peşinat ve 2 bin 520 TL'lik taksitlerle sahip olunabiliyor.

Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de cazip bir fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL'lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Anahtar Teslim Fiyatı 110.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Anahtar Teslim Fiyatı 128.900 TL

FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP Anahtar Teslim Fiyatı 115.900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Anahtar Teslim Fiyatı 164.900 TL

FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Anahtar Teslim Fiyatı 153.900 TL