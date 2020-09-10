Artan ÖTV oranları sonrasında vatandaşlar sıfır otomobil kampanyalarını ve fiyatlarını oldukça merak ediyor. 2020 model sıfır araç modellerine bazı otomobil firmaları zam yaptı. Korona virüs salgını nedeni ile artan talebi karşılayamayan otomotiv devleri kur fiyatlarında yaşanan değişikliğinde etkisi ile birlikte birçok sıfır araba modellerinin fiyatlarını arttırdı. Ucuz kredi desteğinin sona ermesinin ardından araç satış rakamlarının düşmesinden endişe eden otomobil sektörü kendi araç kredisi kampanyalarını başlattı. İşte 60 ay vade ÖTV Eylül kampanyaları Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Nissan Volkswagen...-
OTOMOBİL MARKALARI FAİZSİZ ARAÇ KREDİSİ KULLANMA İMKANI SUNDU!
Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü otomobil markaları yükselen faiz oranlarından araç satışlarının olumsuz etkilenmemesi için kendi satış kampanyalarını duyurmaya başladı.
Kendi finans şirketleri üzerinden faizsiz ve düşük faizli araç kredisi desteği sunan firmalar bu sayede satış rakamlarında faizlerin yükseldiği Ağustos ve Eylül ayında keskin bir düşüş yaşanmasını engellemek ve yıl sonuna yaklaşılan bu günlerde 2020 model araçlar için oluşan stoklarını eritmek istiyorlar.
HONDA KAMPANYALARI
Honda'nın Civic Sedan model araçlar için sağlayacağı kredi ile 12 ay vadeli verilecek 60.000 TL için müşteriler aylık 5.273 TL ödeme yapacaklar. Vade sonunda ise 60.000 TL için toplam 63.278 TL ödeme yapılmış olacak.
CITROEN KAMPANYALARI
Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.
Berlingo'ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor. Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi sunuyor.
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 157.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 163.750 TL
RENAULT EYLÜL AYI KAMPANYALARI
Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Ekim ayında yapılacak araçlar için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Kampanyalı fiyatı 120.900 TL
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Kampanyalı fiyatı 133.900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Kampanyalı fiyatı 124.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Kampanyalı fiyatı 183.900 ₺
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Kampanyalı fiyatı 129.900 TL
TOYOTA KAMPANYALARI
Toyota sahiplerine avantajlı lastik fiyatları Toyota Plazalar'da! 30 Eylül'e kadar Michelin ve Brisa markalı lastiklerde, 4 lastik alımında KDV dahil 440 TL'ye varan indirim ile lastik avantajı sağlıyor.
Yeni Corolla 1.6 Vision Kampanyalı fiyatı 161.800
C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 192.250 TL
OPEL EYLÜL AYI KAMPANYALARI
Opel'den yapılan açıklamaya göre; eylül ayına özel, segmentinde severlerine sunduğu yenilikçi teknolojiler ve birbirinden farklı donanım olanakları sayesinde büyük ilgi gören Astra HB modeline 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, amiral gemisi Insignia modeline ise 365 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel'in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X'e 199 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunurken, Opel'in diğer SUV modeli Grandland X 286 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Kampanyalı Fiyatı 144.900 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Kampanyalı fiyatı 165.900 TL
PEUGEOT EYLÜL KAMPANYALARI
208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp Kampanyalı fiyatı 177.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Kampanyalı fiyatı 167.900 TL
FİAT ANAHTAR TESLİM EYLÜL AYI KAMPANYALARI
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL'lik peşinat ve 2 bin 520 TL'lik taksitlerle sahip olunabiliyor.
Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de cazip bir fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL'lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Anahtar Teslim Fiyatı 110.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Anahtar Teslim Fiyatı 128.900 TL
FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP Anahtar Teslim Fiyatı 115.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Anahtar Teslim Fiyatı 164.900 TL
FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Anahtar Teslim Fiyatı 153.900 TL
İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI
İş Bankası'nın düzenlediği taşıt kredisinden yararlanan müşteriler 60 ay vadeli kredi ile sıfır kilometre araç alabiliyorlar. Kampanya kapsamında satın alınacak otomobilin nihai fatura değerinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70'i bu miktarın üzerindeki tutarların ise yüzde 50'si kredilendirilebiliyor. Ayrıca İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 60 ay vadeli taşıt kredilerinde müşterilere aylık 1,20 kredi faizi uygulanıyor.
İş Bankası taşıt kredisi kampanyası kapsamında 60 ay vadeli 80.000 TL kredi kullanan müşteriler vade süresince bankaya her ay 2.000 TL ödeme yapıyorlar. Bu müşterilerin 60 aylık vade süresi boyunca yapmış oldukları toplam ödeme ise 120.016 TL oluyor. İş Bankası müşterileri bu şartlarda bir kredi için ana para haricinde 40.016 TL'lik bir maliyet ile karşılaşıyorlar.
Yeni bir otomobil satın almak amacıyla taşıt kredisi kullanmak için İş Bankasını seçen müşterileri bu başvurularını banka şubelerinden, internet şubesinden, telefon şubesinden yapabiliyorlar.