Yalnızca bu kişiler erkenden emekli olabilecek! Gözler orada! Emeklileri sevindiren haber geldi!

Erken emekli olmak çalışan herkes için oldukça önemlidir. Bu anlamda milyonlar her gün internette araştırma yapıyor. SGK'nın belirlemiş olduğu bir takım mesleklerde çalışan kişiler 3600 gün üzerinden emekli olma şartlarını yeni düzenleme sayesinde değiştirebiliyor. Yeni hazırlanan tasarı ile bu 3600 gün durumu esnetiliyor ve isteyen kişiler daha erken emekli olabiliyorlar. Kimi meslekler vardır ki diğer mesleklere göre çok daha fazla yıpratır insanı. Sosyal Güvenlik Kurumu bu tarz işlerde çalışanlar için daha eskiden bir düzenleme yapmıştı. Şimdilerde ise şartları daha da iyileştirecek yeni düzenleme için çalışmalar yapıldı ve sona gelindi.
Erken Emekli Olunabilecek Meslekler Hangileridir?
Kurşun ile arsenik işleri (60-90 gün)
Cıva üretimi işleri sanayii (90 gün)
Cam fabrika ve atölyeleri (60 gün)
Çimento fabrikaları (60 gün)
Sahil Güvenlik Komutanlığı (90 gün)
Türk Silahlı Kuvvetleri (90 gün)Su altında çalışmayı gerektiren meslekler (60- 90 gün)
Radyoaktif / rasyoiyonizam işleri (90 gün)
Madencilik yeraltı işleri (180 gün)
Asit üretimi yapan fabrika ile atölyeleri (90 gün)
Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar (90 gün)
Döküm fabrikaları (60 gün)
Demir ve çelik fabrikaları (60 gün)
Alüminyum fabrikaları (60 gün)
Kok fabrikaları ile termik santraller (60 gün)
Emniyet Polis ve Mit çalışanları (90 gün)
İtfaiye veya yangın söndürme işleri (60 gün)
TRT'de haber hizmetinde fiilen çalışan kişiler (90 gün)
Sağlık fizikçisi (60 gün)
Odyolog (60gün)
Fizyoterapist (60 gün)
Toplum sağlığı teknisyenleri (60 gün)
Hasta bakıcı hemşireler (60 gün)
Ebeler (60 gün)
Eczacı (60 gün)
Diş doktorları (60 gün)
Tabip (60 gün)
İhtiyat plotları (60 gün)
Ceza ve infaz kurumunda çalışanlar (90 gün)
Bakanlar (90 gün)
Cumhurbaşkanı yardımcıları (90 gün)
TBMM yasama organı üyeleri (90 gün)
Anestezi teknikeri (60 gün)
Perfüryonist (60 gün)
Eczane teknikeri (60 gün)
Radyoterapi teknikeri (60 gün)
Diyaliz teknikeri (60 gün)
Ağız ile diş sağlığı teknikeri (60 gün)
Tıbbi görüntüleme teknisyeni teknikeri (60 gün)
Tıbbi laboratuvar (60 gün)
2008 yılından önce geçerli olan sistemde, yıpranma hakkı ile işçinin kazanmış olduğu sürenin tamamı yaş haddinden de indiriyordu. 5 yıl fiili hizmet süresi zammı alan bir kişinin yaş haddinden de 5 yıl indirim yapılmaktaydı. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008'den beri yaş haddinden düşülecek süre, yıpranma ile yaş haddinden indirim hakkı için yıpranmaya tabi işte minimum 360 gün yani 10 yıl çalışma şartı arıyordu.Sosyal Güvenlik Kurumu, bu konuda hayli kolaylık sağladı.
Bu duruma göre, 3600 gün hesabında, 1 Ekim 2008'den önce yıpranmaya tabi olmayan çalışma süreleri de dikkate alınacaktır. 2008 öncesi ile sonrası çalışma sürelerinin toplamı 3600 gün olan kişiler, 2007 den sonraki yıpranma sürelerini yaş haddinden indirerek, daha erken emekli olabileceklerdir.
SGK DAİRE İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili SGK Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; konunun gündemde olduğunu ve üzerinde çalışılıp düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.
10 YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI
Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı sağlıyor. Yani yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden düşülüyor. Bu meslek gruplarına yeni ilaveler yapılacağı söyleniyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? S.A.
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. Askerlik borçlanması ile ne zaman emekli olurum? A. BAYRAK
25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Tevfik M.
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden emekli olabilir miyim? Suat B.
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Emekli olmak için dilekçe verdim. Dilekçemin kabul edilmesine rağmen, sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler. Sebebi de yaşı büyütmem. Bu doğru mu? Dava açsam sonuç değişir mi? M. YILMAZ
Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.