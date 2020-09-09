Yalnızca bu kişiler erkenden emekli olabilecek! Gözler orada! Emeklileri sevindiren haber geldi!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? S.A.

1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.



01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. Askerlik borçlanması ile ne zaman emekli olurum? A. BAYRAK

25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.



1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Tevfik M.

İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.



01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden emekli olabilir miyim? Suat B.

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.

Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.



Emekli olmak için dilekçe verdim. Dilekçemin kabul edilmesine rağmen, sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler. Sebebi de yaşı büyütmem. Bu doğru mu? Dava açsam sonuç değişir mi? M. YILMAZ

Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.