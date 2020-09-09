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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 Gazete
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    Vergiyi düşürme formülü!

    Mükelleflerin nda indirim isteme imkanı var. , mükelleflere, bu indirimden yararlanarak borcu düşürmenin yollarını anlattı...

    Vergiyi düşürme formülü!

    Mükelleflerin, adlarına uygulanan vergiler ve kesilen cezalar için indirim talep etme imkanı bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, na ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı. Buna göre;

    BUNLARA DİKKAT
    İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurularak vergi ve cezaların vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor.
    Uzlaşma olması durumunda, yüzde 75'inin belirlenen sürede ödenmesi önem taşıyor.
    Mükellef tarafından açılan davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talep edilebiliyor.
    Cezalarda indirim oranları; vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı oranında uygulanıyor. Uzlaşma durumunda ise yüzde 25'i indiriliyor.
    Başvuru için İndirimden yararlanmak isteyen mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd. gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapabiliyor.

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