3600 GÜNLE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

Emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken başvuru koşulları arasında yaş şartı, gün şartı ve prim şartı bulunuyor. Bu şartların aynı anda sağlanması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. SGK bu kapsamda vatandaşlara 3600 gün ve kişiye göre değişmekle beraber 10 yıllık sigortalılık süreci şartı gerekiyor.

Bunun dışında 3600 gün ile emeklilik için sağlanması gereken bir diğer şart ise işe başlama süreci. 3600 günle emekli olmak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan koşullara haiz olmaları gerekiyor.