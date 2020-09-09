Kadın kooperatiflerine hibe imkanı

Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOPDES) Programı'nda ilk hibeler dağıtıldı. İlk etapta yapılan değerlendirmeler sonucu, 11 ilden 54 kadın kooperatifinin, toplam bedeli 7.3 milyon lira olan projelerinden 5.4 milyon lirasının Ticaret Bakanlığı'nca hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildi. Tokat'tan 14, Adana'dan 7, Antalya'dan 7, Isparta'dan 7, Hatay'dan 5, Eskişehir'den 4, İstanbul'dan 3, İzmir'den 3, Ankara'dan 2 olmak kooparatifin projeleri hibe desteği almaya hak kazandı.