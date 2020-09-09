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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 Gazete
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    Kadın kooperatiflerine hibe imkanı

    Ticaret Bakanlığı'nın () Programı'nda ilk hibeler dağıtıldı. İlk etapta yapılan değerlendirmeler sonucu, 11 ilden 54 kadın kooperatifinin, toplam bedeli 7.3 milyon lira olan projelerinden 5.4 milyon lirasının 'nca hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildi.

    Kadın kooperatiflerine hibe imkanı
    Ticaret Bakanlığı'nın () Programı'nda ilk hibeler dağıtıldı. İlk etapta yapılan değerlendirmeler sonucu, 11 ilden 54 kadın kooperatifinin, toplam bedeli 7.3 milyon lira olan projelerinden 5.4 milyon lirasının 'nca hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildi. 'tan 14, 'dan 7, 'dan 7, 'dan 7, 'dan 5, 'den 4, 'dan 3, 'den 3, 'dan 2 olmak kooparatifin projeleri hibe desteği almaya hak kazandı.
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