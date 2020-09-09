Hemen alın başvurular internet üzerinden başladı! Günlük 80 TL cep harçlığı başvuru şartları nedir?

Salgın döneminde istihdama destek verebilmek için verilen İŞKUR mesleki eğitim kursları neticesinde işsiz olan annelere destek veriliyor. Salgın döneminde istihdama destek verebilmek için verilen İŞKUR mesleki eğitim kursları neticesinde işsiz olan annelere destek veriliyor. Günlük 80 lira cep harçlığı ile 3 aylık dönemde toplam 7200 lira ödeme yapılacağı açıklandı. İstihdam sürecinde en sıkıntılı durumu yaşayan kişilerin kadınlar olduğu belirlendi. özellikle anne olduktan sonra pek çok kadının çocukları için işi bıraktıkları ve sonrasında tekrar iş bulmanın son derece zor olabileceği ifade edildi. Bu süreçte İŞKUR işsiz annelerin yanında olduğunu dile getirdi. Hem verilen destekler hem de meslek edindirme çalışmaları kapsamında çalışmayan annelere maddi olarak da destek veriliyor.
Kadınlara Günlük 80 Lira Ödeme Yapılıyor
İŞKUR tarafından hazırlanan mesleki eğitim kursları sayesinde İste Anne projesi ile birlikte günlük olarak 80 lira ödeme yapıldığı açıklandı. Bu projeden 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan kadınların faydalanabileceği belirtildi. Meslek edindirme kurslarından birisine kayıt olmalarının ardından gerekli tüm destekleri alabilecekleri belirlendi.
3 Aylık Kursun Sonucunda 7200 Lira Ödeme Yapılacak
Anneler için ödenecek aylık tutar 2400 lira olacakken üç aylık kursun ardından verilecek miktar sigorta primleri de dahil olmak üzere 7200 liraya kadar çıkıyor. Bazı sektörler için verilen kurslarda süre 6 ayken bazı programlar için 3 ay olarak uygulanıyor.
İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?
Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.
ARANAN ŞARTLAR
En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.
2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30'a kadar çıkarılabilir.
Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR'a yeni talepte bulunulabilir.
Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.
Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.
Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.
Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün işyerlerinde uygulanır.
Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.
Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.
Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.
Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.
Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.
Kursiyerde aranan şartlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak.
15 yaşını tamamlamış olmak.
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.
Emekli olmamak.
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.
İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.
Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.
İŞVERENİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR
Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)
Vergi Levhası Fotokopisi
Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.
Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
İşyeri Kaşesi.
Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR'la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
Vesikalık fotoğraf.
Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu
Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge
SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı.
İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden kafanıza takılanları bize sorabilirsiniz.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.
Programa katılmak isteyenler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR'dan kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.