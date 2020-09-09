Emekliye faizsiz kredi nasıl alınır? Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere özel kredi sağlayan bankalar arasında bulunuyor. Bu iki devlet bankası tarafından maaş müşterisi olmak kaydıyla sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve örnek ödeme tablolarını ele aldık. Ziraat Bankasını emekli maaşı bünyesinden alan veya bundan sonraki süreçte almayı taahhüt edecek emekli müşterilerine Emeklinin Artısı Kredi Kampanyasını sunuyor. Emeklinin artısı kredi kampanyası iki krediden oluşuyor. Halkbank tarafından sağlanan mutlu emekli kredisi müşterilerin düşük limitli kredi kullanımlarında geçerli. Daha yüksek limitle kredi kullanacak olan müşterilerine Halkbank mutlu emekli kredisi imkanını sağlıyor.