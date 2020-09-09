



'ÖNCE ULAŞILABİLİR MEYVELER TERCİHİMİZ'

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, A Para yayınında borsadaki sektör ve hisselerle ilgili beklentilerini anlattı. Demirtaş, şöyle konuştu: "Biz demir-çelik sektöründe üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyüme bekliyoruz. Bunun için Erdemir'i listenin başına koyuyoruz. Kardemir de Erdemir'i takip edecektir. Telekom sektöründe Türk Telekom'da işlerin iyi gittiğini düşünüyoruz. Bunun dışında Arçelik'i beğeniyoruz. İç talepte büyüme var, ihracatta iyi bir trend bekliyoruz. ŞişeCam'ı beğeniyoruz. Birleşmelerden ötürü bir sinerji oluşacağını düşünüyoruz. Ayrıca Migros'u listede tutuyoruz ve yanına taktiksel olarak BİM'i ekledik. Tofaş hem iç pazarda hem ihracatta kuvvetli. Son olarak da Doğuş Otomotiv'i söyleyebilirim. Bankalar içerisinde illa tercih yapmak istersek Garanti Bankası'nı tercih ederiz. Ancak önceliğimiz banka dışı hisseler. Toparlanma ile havacılık sektörüne de sıra gelecektir. Biz şu anda ağacın aşağıdaki kolay ulaşılabilir meyvelerini tercih ediyor, diğerlerini radarımızda tutuyoruz."