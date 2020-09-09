Anne olmaya hazırlanan kadınlara 9 bin 287 TL devlet desteği müjdesi! Bunu mutlaka alın!

Çalışma hayatında yer alan kadınların anne olma sürecinde yaşayabilecekleri sorunlar ve bu sorunlardan dolayı mağdur olmamaları adına destek ödemeleri yapılır. Bildiğimiz üzere devletin kadınlara destek amacıyla yardımda bulunduğu çeşitli alanlar vardır. Son zamanlarda devlet yardım ödeneklerini kadınlara özelliklere annelere yönelik arttırdı. Devletin yaptığı bu destekten yararlanmak isteyen annelerimiz ve anne adaylarımız kimlerin yararlanabileceğini ve nasıl yaralanabileceklerini merakla araştırıyorlar. Peki annelerin bu destekten faydalanmaları için çalışıyor olmaları mı gerekir? Ev hanımı anneler de bu destekten faydalanabilecekler mi? Kadınların yararlanacağı destekler neleri kapsıyor?
ANNELERE YARDIM ÖDEMELERİ 2020 YILI
Anne olmaya hazırlanan çalışan kadınların en önemli hakları doğum izni. Bu izin doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olarak uygulanır. Eğer anne ikiz, üçüz bebek sahibi olursa bu süre uzar. Bunun dışında anneler doğumdan sonraki süreçte bu 16 haftalık izin sürecini ücretsiz olarak uzatabilirler.
Bu doğum izni hakkı özel sektörde çalışan kadınlar için de geçerli. Özel sektörde çalışan kadınlar doğum izni kullandıklarında maaşları devlet tarafından ödenir. İşte bu ödeme rakamları.
9 BİN 287 TL ANNE DESTEK ÖDEMESİ
1-) Doğum Parası;
Annelere doğumda yapılan ilk ödeme çocuk sayısına göre doğum parası. Eğer anna Mayıs 2015'ten sonra 1 çocuk sahibi olmuşsa 300 TL, ikinci çocuğunu dünyaya getirirse 400 TL 3 veya daha fazla çocuk için 600 TL ödeme alır.
2-) Emzirme Parası;
Annelere sağlanan ikinci destek ödemesi emzirme ödeneği. Bu rakam her anneye sağlanır ve 202 TL olarak tek seferde ödenir.
3-) Yarım Gün İzin Parası;
Yarım gün izni desteği. Anneler doğumdan sonra yarım gün izni haklarını kullanabilirler. Bu ödemeler için devlet 1460 TL destek sağlar.
4-) Doğum İzni Parası;
Doğum izni desteği annenin izinli olduğu süreç için devlet tarafından ödenir. Bu tutar asgari ücretle çalışan bir kadın için 7 bin 325 TL'dir.
ANNE YARDIMLARI ÖDEME TABLOSU
Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir.
YARIM GÜN ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum izni biten anneler için sunulan yarım gün çalışma ödeneği pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren büyük fırsatlar arasında bulunmaktadır. Çocuk sahibi olan anne ve babalar için haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesiyle beraber bu süre zarfında çocukları ile daha kolay ilgilenme olanağına sahip olabilmektedirler. Yarım gün çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen bireyler için devlet tarafından belli başlı önemli faktörler belirlenmesi ile birlikte belirlenen bu şartlara uyum sağlamak gerekmektedir. Böylelikle belirlenen şartlar şu şekildedir;
Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin adına doğum veya evlat edinme tarihinden öncesindeki son üç yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmelidir.
Haftalık çalışma süresinin yarısını kapsayacak şekilde sigortalı kişinin aktif olarak çalışması gerekir.
Yarım çalışma ödeneğine konu olan çocuğun hayatta olması şarttır.
Doğum iznin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yarım çalışma ödeneği başvurusunun iletilmesi beklenir. Söz konusu sürede geç kalınması halinde toplam yarım çalışma ödeneği zamanından eksilme olur.