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    • 09.09.2020 22:01
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    10 Ağustos aktüel kataloğunda o ürünler ön plana çıkıyor! İşte A101'de haftanın fırsatları

    nda yarın birbirinden farklı ürün fırsatları bulunurken marketlerden alışveriş yapanlar ise fiyat listesini öğrenmek istiyor. 'de bu hafta SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ve Lenovo Wireless Kablosuz Mouse ürünleri göze çarparken fiyatları merak konusu oluyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın fırsatları

    A101 10 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    A101 10 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla haftanın indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel kataloğunda Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, 4 Raflı Kitaplık, Piranha Bluetooth Kulaklık, Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü, Spiralli Masa Lambası, Paşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça ve Silk&Blue Bambu Erkek Çorap fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

    A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TL

    4 Raflı Kitaplık 79,95 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL

    Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 49,95 TL

    Oyuncak Bez Bebek 18,95 TL

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.199 TL

    Lenovo E10 Tablet 899 TL

    Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 49,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 10 Ağustos aktüel kataloğunda o ürünler ön plana çıkıyor! İşte A101'de haftanın fırsatları
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