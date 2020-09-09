A101 10 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla haftanın indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel kataloğunda Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, 4 Raflı Kitaplık, Piranha Bluetooth Kulaklık, Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü, Spiralli Masa Lambası, Paşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça ve Silk&Blue Bambu Erkek Çorap fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL
Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TL
4 Raflı Kitaplık 79,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 49,95 TL
Oyuncak Bez Bebek 18,95 TL
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.199 TL
Lenovo E10 Tablet 899 TL
Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 49,95 TL