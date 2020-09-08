

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile toplanan görüşme neticesinde asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belirleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda neticesinde alınan kararla beraber asgari ücret, yeni yılda 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli oluyor.

Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenmekte.