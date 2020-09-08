

CİTROEN'DEN EYLÜL FIRSATLARI

Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün..

Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.

Berlingo'ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor. SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.

KIA EYLÜL AYI KAMPANYALARI

KIA, ödemelerde erteleme fırsatı sunan kampanyasına eylül ayında da devam ediyor. Kampanya kapsamında Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo'da sunulan faiz fırsatları, sonbaharda yeni bir otomobil satın almak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarında bekliyor.

KIA'nın eylül ayına özel kampanyası çerçevesinde dizel otomatik donanıma sahip amiral gemisi Sportage modeli, tasarımı ve karakteriyle geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren ve yüksek teknolojisi ile büyük beğeni kazanan XCeed, hibrit motoruyla SUV sınıfında ön planda olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor. B SUV segmentinin sevilen ve kendini kanıtlayan modeli Stonic ise eylül ayı boyunca 50 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Uygun vade ve faiz avantajları C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed, eylül sonuna kadar 70 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,89 faiz fırsatıyla; makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio ise 50 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor. A segmentinin iddialı oyuncusu ve lideri olan Picanto ise eylül ayına özel 40 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.