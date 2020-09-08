İŞKUR ve SGK'dan binlerce lira alacaksınız. Bu anlamda yapmanız gereken çeşitli detaylar bulunmaktadır. Öncelikle SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır. Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır. İŞKUR'dan ise işsizlik maaşı alma imkanınız bulunmaktadır.
EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL
● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.
● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.
● Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.
SÜT PARASI YARDIMI
Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.
Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
DOĞUM PARASI YARDIMI
Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.
Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir.
Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir.
Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.
Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.
Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.
DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?
Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT'ye adınıza yatırılacaktır.
Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.
SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI
SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır.
Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır.
İŞKUR teşviklerinden yararlanma şartları
- Aylık prim hizmet belgesini yasal süresi içerisinde vermeli,
- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeli,
- Kayıtdışılık ve sahte sigortalılıktan dolayı ceza yememeli,
- Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
- Özel sektör işvereni olmalı,
- İşe alınan kişi işe alınma tarihinde İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmalı,
- İşe alınan kişi 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
- İşe alınma tarihinden önceki üç aya ilişkin SGK'ya verilen aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmamalı,
- 2016 Aralık ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olmalı.
İşsizlik maaşı alma şartı nedir?
Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor.
Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş destek başvuru şartları?
Çalışan annelere sunulan desteklere bir yenisi daha eklenerek, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almaları sağlanacak. Bu desteklerden biri de kreş desteğidir. Bakanlar kurulunun yeni kararıyla kreş desteği 711 lira arttırılarak Bin 15 TL'ye çıkarıldı. Bu desteğin arttırılması nedeniyle bir çok kadın çalışan, konu hakkındaki memnuniyetlerini ifade ettiler. Bakanlar kurulu kararı sonrasında kreş desteği için ayrılan bütçe 4.3 Milyar TL değerine ulaştı.
Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?
Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri lazım. Kreş desteği alınmadan ilk önce annenin maaş durumu göz önünde bulundurulur. Eğer anne maaş bakımından şartlara uygunluk gösteriyorsa bu destek işveren tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise(çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlıyor. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin alınması zorlaşıyor.
Teşvik şartlarından kimler yararlanamaz?
- SGK'ya borcunu ödemeyen, yapılandırmayan ve sigortasız işçi çalıştıranlar teşviklerden yararlanamayacak.
- Sosyal Destek Primi'ne tabi çalışanlar yani emekliler yararlanamayacak.
- İşe alınacak kişilerin son 3 aydır işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihte İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor.
- İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.
- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta ile işsizlik sigortası primi, idari para ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlanması bulunmayanlar.