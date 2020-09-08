Son dakika: SED ödemeleri başladı. Sed yardımı Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetleri anlamına gelmektedir. SED okuyan öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilmektedir. Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan yardımların her yıl belirlenen limitleri mevcuttur. Devlet tarafından okuyan öğrencilere SED yardımı adı verilen Sosyal Ekonomik Destek yardımı verilmektedir. Bu yardımı başvuru şartlarını taşıyanlar alabilmektedir. Bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını söyledi.
SED ÖDEMESİ NEDİR?
''Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED); Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir.
SED ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması,
Ailede çalışan bireyin veya çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması,
Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…),
Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması,
Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.
EVRAKLAR
Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi,
Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh,
Ailede engelli varsa engelli raporu,
Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge,
Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi,
Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi,
Mal Beyanı gösterir belge,
Çocukların güncel öğrenci belgeleri,
Kira sözleşmesi fotokopisi,
İş göremezlik raporu,
Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı
NE KADAR?
Okul Öncesi Dönemde Olan veya Okula Gitmeyen Çocuk için: 733,69 TL
İlköğretime Giden Çocuk (1. Sınıf-8. Sınıf): 1.100,53 TL
Ortaöğretime Giden Çocuk (9. Sınıf-12. Sınıf): 1.173,90 TL
Yüksek Öğretime Giden Çocuk: 1.320,64 TL
BAŞVURU
SED başvurusu aşağıdaki sayfadan e devlet üzerinden yapılmaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Yeni başvuru menüsünden giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgilendirme yazısı onaylanarak diğer sayfaya geçilecektir.
Bundan sonraki aşamada veri sorgulama ve araştırma izin bilgisi yazısı çıkacaktır. Hakkımda başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum. onaylandıktan sonra;
Bilgilendirme Metni
Kişisel Veriler Hakkında
Kimlik ve İletişim Bilgileri
Başvuruya Esas Bilgiler
Hanede Bulunan Çocuklar tüm bilgiler doğruluğundan emin olduktan sonra,
Ön İzleme ve İşlem Sonucu görüntülenerek başvuru işlemi tamamlanacaktır.
SED'TEN KİMLER YARARLANIR?
Sosyal Hizmet kuruluşunda bulunan ve maddi destek verildiğinde ailesinin yanına dönebilecek olan çocuklara,
SED'den yararlanmadığı taktirde korunmaya muhtaç olacak olan çocuklardan haklarında bakım tedbiri olmasa da destek aldığı taktirde ailesinin yanında kalabilecek olan çocuklar,
Bakım tedbir kararı verilmesine rağmen yaşı dolduğundan aile yanından veya sosyal hizmet kuruluşundan ayrılan, iş ve meslek kurslarına devam eden ancak henüz bir iş sahibi olamayan, destek verilmemesi durumunda muhtaç duruma gelebilecek olanlar,
Hayati tehlikesi bulunan bir ameliyat geçirecek olan veya olağan üstü bir durum nedeniyle kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu ailesinin bakımını karşılayamayacak olan veya vefat eden ailelerin çocuklarına sed desteği verilmektedir.