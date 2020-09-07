Taşeron işçileri bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 zam almıştı. Maaşlar genel olarak asgari ücretin altında olduğu için 2020 TİS sayesinde %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanacak. Basında konuşulmaya başlayan zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak. Taşeron işçilerin beklediği bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim düzenlemesi. Bu kapsamda açılan ve karar bağlanan davalar olduğunu hatırlatan taşeron işçiler kadroya alınmadan önceki maaşların asgari ücrete oranının zam olarak yansıtılmasını bekliyorlar.
Taşerona AÇSHB'nin açıklayacağı zam oranı
Zam oranı Çalışma Bakanlığı tarafından verilecektir. Bu karar taşeron işçilerini sevindirirken diğer bir yandan da umut oldu. Bu konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama da yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusudur. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değildir. Taşeron işçilerinin yaptığı sözleşmeye göre %17.5 oranında zam talebi var. Fakat öngörülere göre %15' lik zam uygulanması büyük ihtimaldir.
KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAM ORANI TALEPLERİNİ SUNACAKLAR
Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.
Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.
Masada Olan Zam Oranları
Bu dönemden sonra maaşların artmasını bekleyen taşeron işçiler için ise yeni bir dönem başlıyor.
Basında konuşulmaya başlayan zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin beklediği bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim düzenlemesi. Bu kapsamda açılan ve karar bağlanan davalar olduğunu hatırlatan taşeron işçiler kadroya alınmadan önceki maaşların asgari ücrete oranının zam olarak yansıtılmasını bekliyorlar. İşçilerin genel talebi bu düzenlemenin tüm taşeron işçiler yapılması. Konunun 2020 TİS görüşmelerinde yer alması bekleniyor.