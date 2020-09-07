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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 Gazete
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    Sağlık ve gıda yükseldi | 'dan gelişmeler

    Borsada geçen hafta prim yapan hisselere bakıldığında gıda ve sağlık sektörlerinin önde olduğu görülüyor. Uzmanlar, yurt dışından ve yurt içinden gelecek veri akışının bu hafta yönü belirleyeceğini belirtiyor.

    Sağlık ve gıda yükseldi

    Borsa 'da yeni yatırımcı sayısı hızla artarken; vatandaşlar hangi hisseleri seçecekleri konusunu da merak ediyor. Bu konuda uzmanlar zaman zaman vatandaşları uyararak, gelişmeleri, veri akışını ve şirketlerle ilgili bilgileri iyi incelemelerini tavsiye ediyor.

    Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapılmayacağını belirten uzmanlar, bilgiye dayalı ve seçici davranarak yatırım yapıldığında kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz hafta dünya piyasalarıyla paralel bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisselere bakıldığında, gıda ve ilaç sektöründeki hisselerin öne çıktığı görülüyor.

    hisselerinde de yükseliş dikkat çekiyor. Düşenlere bakıldığında ise bankacılık ve enerji hisselerinin olduğu gözleniyor. Uzmanlar, bu hafta piyasaların yine veri akışına bağlı hareket etmesini beklediklerini belirtiyor.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta 'en fazla değer kazanan' ve 'en fazla değer kaybeden' hisseler şöyle sıralandı:

    YÜKSELENLER ŞİRKET DEĞİŞİM (%)
    MLP Sağlık 7.25
    Eczacıbaşı İlaç 6.41
    Bizim Mağazaları 3.48
    Bagfaş 3.38
    Kerevitaş Gıda3.06

    DÜŞENLER ŞİRKET DEĞİŞİM
    Türkiye Sigorta 7.66
    Zorlu Enerji 6.83
    Doğuş Otomotiv 6.54
    Torunlar GMYO 6.01
    Şekerbank 5.59

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