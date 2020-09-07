Uzun süredir merakla beklenen okullara TYP personel alım ilanları Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar farklı pozisyonlarda olacak. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak alımlar 9 ay süreli olacak. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
21 Eylül günü okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklandı. Buna göre bakacak olursak TYP başvurularının bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
OKULLARA TYP İLE TEMİZLİK PERSONELİ VE GÜVENLİK ALIMI YAPILIYOR
TYP kapsamında yapılan personel alım ilanları yukarıda yer alan pozisyonlardan yapılacak. Okullara ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerine yapılacak bu personel alım ilanları ise toplam 27 farklı şehirde olacak.
Söz konusu ilanlara göre bu alımların yapılacağı iller arasında, "Malatya, Antalya, Düzce, Trabzon, Aydın, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Osmaniye, Çankırı, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Kars, Amasya, Manisa, Batman, Kars, Çorum, Kilis, Hakkari, " bulunuyor.
TYP PERSONEL ALIM İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR üzerinden duyurulan TYP personel alım ilanlarına herkes başvuruda bulunamıyor. Bu ilanlara başvuruda bulunacak olan adayların sağlamaları gereken bazı başvuru koşulları bulunuyor. İŞKUR tarafından duyurulan bu koşullar şunlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Bu şartların dışında adayların ayrıca aşağıda yer alan koşullara da haiz olmaları gerekiyor.
1-) İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
2-) Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
3-) Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
4-) Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
İŞKUR TYP İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İlan edilen şehirlerde yer alan TYP iş ilanları için başvuruda bulunacak olan adaylar başvurularını İŞKUR İl Müdürlükleri yada İŞKUR İlçe Müdürlüklerinden yapabilecekler. İlanlara ilişkin detayları görüntülemek isteyen adaylar aşağıda yer bağlantıya tıklayarak ilanlara ulaşabilirler.
İŞKUR TYP ilanları için TIKLAYINIZ (Açılan Sayfada Herhangi Bir Alanı Doldurmadan Ara Butonuna Basın)
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),
TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.
TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
TYP'de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.
KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?
İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.