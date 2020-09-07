TYP PERSONEL ALIM İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR üzerinden duyurulan TYP personel alım ilanlarına herkes başvuruda bulunamıyor. Bu ilanlara başvuruda bulunacak olan adayların sağlamaları gereken bazı başvuru koşulları bulunuyor. İŞKUR tarafından duyurulan bu koşullar şunlar;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Bu şartların dışında adayların ayrıca aşağıda yer alan koşullara da haiz olmaları gerekiyor.