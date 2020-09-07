Emeklilerin maaşlarında artış olacak! Bu şartları sağlayanlara SGK'dan çift maaş birden ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK vatandaşlara bazı haklar sağlıyor. Bu hakların en önemlilerinden birisi de dul ve yetim maaşı. Bu ödemeleri belli kurallar çerçevesinde yapılmakta olup SGK bazen hak sahiplerine iki ödeme birden yapıyor. SGK tarafından sağlanan bu iki maaş ödemelerine ilişkin detayları ve kimlerin SGK'dan iki maaş alabileceğine ilişkin detayları haberimizde araştırdık.
SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALABİLECEK VATANDAŞLAR İÇİN ŞARTLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen.
Peki Çift Maaş Nasıl Alınır?
SGK'dan dul maaşı alan vatandaşlar çift hatta 3 maaş ödemesi alabilirler.
Çift maaş yada 3'lü maaş ödemeleri için kişi SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı maaşları ayrı ayrı alabilir. Bir örnek veremk gerekirse kişinin vefat eden eşi SSK'lı, annesi veya babası Bağkur'lu olması durumunda hem yetim hem dul maaşını aynı anda alabilir. Kendisi de emekli sandığına bağlı ise üç maaş birden alınabilir.
HER İKİ MAAŞI ALMA İMKANI
Çünkü, vefat eden sigortalının hak sahiplerine maaş bağlanması aşamasında ölümün gerçekleştiği tarihteki yasalar referans alınıyor. Bunun sonucunda hak sahibi dul ve yetimler ölüm tarihine göre ya tek maaş ya da her iki maaşı da alma imkanına sahip oluyor.
Ölen eşin ve anne-babanın sigorta statüsü aynı ise iki maaş değil tercih edilen maaş yani tek bir maaş ödeniyor. Yani eşi SSK, babası SSK veya eşi BAĞ-KUR babası BAĞ-KUR veyahut eşi Emekli Sandığı, babası Emekli Sandığı sigortalısı olan dul-yetim kadınlar tek maaş alabiliyor.
Ancak ölen eşin ve ölen anne-babanın sigorta statüsü farklı ise bu kez ölüm tarihlerine göre iki maaş veya tek maaş ödenmesi söz konusu olabiliyor. Sigortalılık statüsü farklı ve eş ve anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanıyor.
1 EKİM 2008 ÖNEMLİ TARİH
Eş ve anne-babadan biri 1 Ekim 2008'den önce diğeri 1 Ekim 2008'den sonra ölmüşse yine iki maaş var. Eğer, iki ölüm de 1 Ekim 2008'den sonra ise sadece bir maaş ödenir.
Ancak ölümlerin ikisi de 1 Ekim 2008 sonrası olsa bile sigorta statüsü farklı olması koşuluyla istisnai olarak memur kızı veya memur eşi iki maaş alabilmekte.
ÖLÜM TARİHİNİN ÖNEMİ YOK
Örnek verecek olursak eşi memur emeklisi, babası SSK veya BAĞ-KUR emeklisi olan kadınlar için eşin ve babanın ölüm tarihinin önemi yok. Her halde iki maaş alma hakları var.