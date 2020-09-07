Bu yardım herkese veriliyor.. Hükümetten milyonlarca kişiye büyük müjde 914 TL destek verilecek!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlanan desteklerin dışında çok sayıda devlet kurumu ve vakıf devam eden destek ödemelerine devam ediyorlar. Bu kurumlardan bir tanesi de ihtiyaç sahibi ailelere yapılan muhtaç aylığı peki muhtaç aylığı nedir, kimlere ödenir, başvuru şartları nedir, nereye başvuru yapılır? Yıl ve prim şartlarını karşılayamayan kişiler, dolayısıyla emekli olamıyordu. Fakat bu vatandaşlara artık fakirlik maaşı adı altında ödeme yapılıyor. Muhtaçlık aylığı olarak da bilinen fakirlik maaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bağlanıyor. Düzenli geliri olmayan ve yardıma ihtiyacı olan kişilere verilen maaşa ilişkin şartlar ise; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.