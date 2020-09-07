BİM-A101 ve ŞOK 2.750 TL maaşla personel alım şartları sayfamızda yer alıyor. Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. Bu bağlamda Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. BİM, ŞOK ve A101 gibi onlarca şehirde mağazası bulunan marketler için iş başvurusu İŞKUR üzerinden alınıyor. Peki BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartları nedir? BİM, ŞOK ve A101 işe alım ilanlarına nasıl bakılır?
BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Ya da iskur.gov.tr üzerinden de kayıt oluşturarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş başvurusu yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartlarından en önemlisi de İŞKUR kaydının yapılmış olması.
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
Marketlerin personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Perakende satış sektöründe kariyer yapmak isteyen
Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına uyum sağlayacak,
Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
Tercihen sigara kullanmayan,
İş tanımı şu şekilde:
Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak
BAŞVURU
İlana İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalardan müracaatını yapması gerekmektedir.
A101 iş ilanları >
https://www.a101.com.tr/kariyer
Bim personel alımı iş başvuru formu>
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Şok market iş ilanları başvuru formu>
https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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