Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre özel sektörde farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Ancak ilana göre en az ilkokul mezunu olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru yapacak adayların herhangi bir rahatsızlığının veya hastalığının olmaması gerekiyor. Dış görünümüne önem veren ve özen gösteren kişiler tercih edilecektir. Askerlik ile bağlantısının olmaması, yüz kızartıcı suçun işlenmemesi de başvuru şartları arasındadır. Peki alımlar hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte bekçi alım İŞKUR başvuru ekranı