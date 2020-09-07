1999 yılından önce işe girenler işten çıkmadan önce bunu yapanlar tazminat alabilecek! Çalışanları sevindirecek flaş tazminat kararı!

3600 gününü doldurmasına ve 15 yıllık sigortalılık süresi olmasına rağmen EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan kişilerden bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi durumlarda işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile başvuru yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.

Ancak kıdem tazminatı almak isteyen kişinin bir başka işyerinde çalışmak için işi bırakması çoğu zaman anlaşmazlık konusu oluyor ve tartışma yaratıyordu. Yargıtay gündemi meşgul eden bu tartışmalara son noktayı koydu ve yeni bir emsal karar açıkladı.