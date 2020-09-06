PEŞİNAT ÖDEMESİ VE TAKSİT İMKANI

TOKİ açık konut satışlarında vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor.

Vatandaşlar bu projelerden konut aldıklarında bir miktar peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu rakam konut projelesine göre değişirken en az yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu oran yüzde 25'e kadar çıkabilmekte. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak göze çarpıyor.

TOKİ'DEN EV ALIMLARINDA İKAMET ŞARTI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

Kurum tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayımlanan açık konut satışlarında ise durum değişmekte. BU açık konut satışlarında genel olarak ikamet şartı aranmıyor ancak bu satışlarda özel koşullar talep edilebiliyor. TOKİ Başkanlığı bu tür konut satışlarında uygulanan şartlara ilişkin ise bir açıklamada bulundu.