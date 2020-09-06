Erken Emeklilik Şartları Neler?

Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır.

Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir. 1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.

Fakat önemli olan konu yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 56 yaşında,2011 yılından sonra tamamlayan kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.