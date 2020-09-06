2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekliler zam almaya hak kazanıyor. Enflasyon verilerine göre belirlenen zam nedeniyle emekli maaşları yılda iki kez artıyor. Milyonlarca emekli vatandaş ayrıca yılda iki kez ikramiye ve promosyon almaya hak kazanıyor. Tüm emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme verilirken, emekliler oranın artırılmasını istiyor. Yüzde 10'a çıkması beklentisi var. Talepler hayata geçerse ödemede 382 liraya varan artış olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak olan zam ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
SEYYANEN ZAM TALEBİ
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
EMEKLİYE 382 LİRA ZAM
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen bu ödeme, emeklilere maaşının yüzde
4'ü-5'i oranında veriliyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ancak emekliler, son dönemde bu oranın artırılması beklentisi taşıyor. Ağırlıklı talep, oranın yüzde 10'a çıkarılması yönünde.
NASIL DEĞİŞECEK?
Türkiye Emekliler Derneği tarafından da telaffuz edilen bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık geliri artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i yerine 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. Yeni hesaba göre 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak.
Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150 lira, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200 lira, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün, ne zaman emekli olurum? İsmet S.
İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? İ.SOYCAN
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
SSK ilk başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum 4865 primim var. Ne zaman emekli olurum? A.DİLBER
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.
585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 26 Nisan 2022 tarihi olacaktır.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Y.AKTAŞ
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.