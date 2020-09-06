Bugün yayımlandı! belediyelere 107 zabıta, itfaiyeci ve memur alımı için güzel haber geldi. Resmi Gazete yayımlanan memur alımı ilanlarına göre 3 farklı belediye bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere KPSS en az 50 puan ile 107 memur alımı yapacak. Alımlar farklı alanlarda ve niteliklerde yapılacak. Söz konusu 3 belediyenin memur alımı ilanına sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre tüm niteliklere haiz olan Erkek ve Kadın adaylar başvuru yapabilecekler. Peki adaylardan aranan nitelikler nedir? Kadro dağılımı ve alım yapılacak kadrolar nedir? Başvurular ne zaman başlayacak?
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Söz konusu 3 belediyenin memur alımı ilanına sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre tüm niteliklere haiz olan Erkek ve Kadın adaylar başvuru yapabilecekler.
Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim, Yaş, Boy ve Herhangi bir kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacak.
KPSS Şartı: 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Lise Mezunları için KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Lisans Mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 ve 80 puan almış olmak şartı aranacak.
Yaş Şartı: Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak.
Boy Şartı: Zabıta ve İtfaiyeci için Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
● Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.amasra.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.)
● Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için ÖSYM sitesinden alınan İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
KADRO DAĞILIMLARI VE ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Resmi gazetede yayımlanan ilanlara göre, Muğla İli Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İli Bafra Belediyesi memur alımı yapacak. Buna göre 107 kişilik kadro ile , 35 Zabıta Memuru, 1 Mühendis, 1 Düz Memur ve 70 İtfaiye eri alımı yapılacak. İşte kadro dağılımı:
Samsun İli Bafra Belediye Başkanlığı:
BAŞVURULAR:
Söz konusu 3 belediyenin memur alımı ilanına başvurular 12 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylara başvuru için sadece 4 gün verilecek ve en geç 16 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecek. Söz konusu ilanlara başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen belediyelere yapılacak. Başvuru hakkında ve istenen belgeler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.