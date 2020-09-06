Garanti, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları! 5 bin TL maaşla...

Bankalar bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Garanti BBVA, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank, Finans Katılım, Şekerbank ve Fibabanka bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda. Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde....