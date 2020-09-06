Garanti, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları! 5 bin TL maaşla...

Bankalar bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Garanti BBVA, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank, Finans Katılım, Şekerbank ve Fibabanka bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda. Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde....
ALIM YAPAN BANKALAR VE KADROLARI
Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde:
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar şu şekilde:
- Bankacılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
- Başvuru yapacağı kadronun gerekliliklerini yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,
- Diksiyonu düzgün, müşteri ilişkileri başarılı, ikili ilişkilerde iyi.
- Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu.
- Tecrübeli tecrübesiz.
AKBANK
Kıdemli Veri Depolama Uzmanı
Müşteri Deneyimi Yöneticisi
Teknoloji Stratejisi ve Transformasyonu Lideri
Dijital İletişim Yöneticisi
Web Siteleri Yönetici Yardımcısı
Middleware Sistem Yönetimi Uzmanı
İşlem Bankacılığı Pazarlama Müdürü
Finansal Tablo Gözetim Raporlamaları Yönetici Yard
Veri Bilimcisi
Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulama Mimarı
Veri Ambarı ve İş Zekası Analisti/ İş Mimarı
Java Yazılım Uzmanı
Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı
Ödeme Sistemleri Mf Yazılım Uzmanı
Deneyimli Güvenlik Teknolojileri Uzmanı
Yeni Mezun BT Müfettiş Yardımcısı
Model Denetimi Müfettişi
Fraud İzleme ve Tespit Yönetici Yardımcısı
Deneyimli Veri Gizliliği ve Etiği Uzmanı
Bilgi Riski Yönetimi Uzmanı
Deneyimli Müfettiş
Bilgi Teknolojileri Müfettişi
Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&kw=akbank
TEB PERSONEL ALIMI
TEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
Teb Yatırım-Yatırım ve Finansal Hiz. Yönetici/Yard
Teb Holding - Makam Şoförü
Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi
Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Teb Yatırım - Dijital Aracılık Hiz. Yöneticisi
Teb Portföy Yönetimi - Ekonomist
Teb Yatırım Menkul Değerler - İş Analisti
Teb Holding-Bütçe Mali Kontrol Yönetici Yard/Yön.
Veri Yönetimi Uygulamaları İş Analisti
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Müşavir Avukat – Yasal Takip (Kobi ve İşletme)
Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-İstanbul
İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici / Yardımcısı
Kredili Ürünler Tahsilat Yetkilisi
Başvuru ekranı :
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1370&hc=T
QNB
QNB Finansbank 3 kadroya personel alıyor. Başvuru şartları şu şekilde:
Denetçi
Akreditif ve Harici Garantiler Yetkili Yardımcısı
Digital Learning Technologies Supervisor
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1359&hc=T
BURGAN BANK
Digital Banking Customer Representative
Dijital Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Yazılım Uzmanı
Kredi Riski ve Modelleme Yetkilisi
Bakırköy Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi
Destek Hizmet Görevlisi
Sistem Yönetimi Uzman Yardımcısı
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Müşteri Deneyimi Birim Yöneticisi
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=8735&hc=T
FİBABANKA
Bireysel ve Mikro Tahsilat Takım Lideri
Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
Telemarketing Uzman Yardımcısı
Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
Mevduat ve Yatırım Ürünleri Yönetmen Yardımcısı
Muhasebe Yönetmen Yardımcısı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=40309&hc=T
FİNANS KATILIM
Thp ve Muhasebe Sistemleri Yönetimi Yetkilisi
Muhasebe ve Sabit Kıymetler Yöneticisi
Performans Yönetimi Yetkilisi
Corporate Credits Underwriting Officer
Yönetici Asistanı
Yönetim Bilgi Sistemleri İş Geliştirme Yetkilisi
Yönetim Bilgi Sist. İş Geliştirme Yönetici Yrd.
Pazarlama İletişimi Yöneticisi
İnsan Kaynakları Hizmetleri Ofis Görevlisi
Ofis Görevlisi
Genel Başvuru (Engelli)
Bordro ve İk Mevzuat Yönetimi Yetkilisi
İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Ofis Görevlisi
Müşteri Deneyimi Yöneticisi
Bahçelievler Perakende Bankacılık
Hukuk Müşaviri Yardımcısı (Yönetici Avukat)
Avukat
Beşyüzevler Perakende Bankacılık
Edremit Şb. Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi
Kartal Şube - Gişe Yetkilisi
Kıdemli Sistem Uzmanı
İnşaat Kredileri Tahsis Yetkili Yardımcısı
Proje Kredileri Tahsis Yetkili Yardımcısı
Bs Dizin ve Mesajlaşma Servisi Sistem Uzmanı
Vişne Caddesi Şube Perakende Portföy Yetkilisi
Tavukçuyolu Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Hasanpaşa Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Giyimkent Şube - Gişe Yetkilisi
Genel Müdürlük Kurumsal Kredi Teklif ve Analiz
Genel Müdürlük Kurumsal Bankacılık
Gezici Gişe Yetkili Yardımcısı
İş Analisti ( Back End Development)
İş Analisti ( Front End Development)
IOS Yazılımcısı
Android Yazılımcısı
İstanbul Aksaray Şube - Gişe Yetkilisi
Girişimci Bankacılık Kredileri Ynt - Yetkili
Gültepe Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.
Etimesgut Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Core Ticari Programı
Core Genel Müdürlük (Yeni Mezun İşe Alım Programı)
Şube Dışı Kanallar Satış Destek Temsilcisi
Kadıköy Ticari Şb.- Ticari Portföy Yönetmen Yrd.
Sincan Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Ihlamurkuyu Şube - Müşteri İşlemleri Yetkilisi
İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği Uzmanı
Aksaray Şube Müdürlüğü - Gişe Yetkilisi
Kahramanmaraş Ticari Şube Portföy
Kütahya Şube Müdürlüğü - Gişe Yetkilisi
Üsküdar Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Hatay - Girişimci Bankacılık Yönetmeni
Atm Kanal Yönetimi Yönetici Yrd.
İngilizce Bilen Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı
Kırıkkale Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Arapça Bilen Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Veri Ambarı Uzmanı
Yazılım Uzmanı
Konya Ticari Şube - Ticari Portföy Yönetmeni
Etlik Şube Müdürlüğü - Perakende Portföy Yönetmeni
Bireysel Tahsilat Yetkilisi
Sunucu Sistemleri Uzmanı/Kıdemli Uzmanı
Java Yazılımcısı
Core Bilgi Sistemleri (Yeni Mezun İşe Alım Prog.)
Bireysel Krediler/Yasal Takip Yazılım Uzmanı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&cp=2
KUVEYT TÜRK KATILIM
Çağrı Merkezi Yetkilisi
Bilgi Sistemleri İç Kontrol Uzmanı
Gider Yönetimi Uzmanı
Uls. Ticaret Finansmanı Paz. ve Satış Yönetmeni
Müşteri ve Muhabir İlişkileri Yönetmeni
Database Administrator
DevOps Mühendisi
UX/UI Tasarımcısı
Yazılım Mühendisi- BT Çağrı Merkezi
Analist
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=11495&hc=T
ŞEKERBANK
Orta Katman Uygulama Yöneticisi Sistem Uzmanı
Kütahya-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Operasyon Destek Görevlisi
Nakit Yönetimi İş Analisti
Bakırköy Bireysel Bankacılık Portföy Temsilcisi
Oracle Veritabanı Uzmanı
Maslak Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
Çerkezköy -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
İkitelli-Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Ostim-Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Sivas
Karaman-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Konya-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
Kızılay -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Mersin Şube -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Kavacık Şube -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Gebze Org. Sanayi-Ticari Bank. Portföy Yöneticisi
Sefaköy Bireysel Bankacılık Portföy Temsilcisi
Çemberlitaş-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
Mecidiyeköy -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Sivas Şube -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Bölge Mobil Satış Yöneticisi (Takım Lideri)
Orta Katman (Middleware) Uzmanı / Uzman Yardımcısı
Zonguldak-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
Yıldızevler -Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi / Yönetmeni
Karar Destek Sistemleri Uzmanı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=5108&hc=T
GARANTİ BBVA
Dijital Kanallar Yetkilisi (Chat Yetkilisi)
Gayrimenkul Değerleme Kontrol, Kalite Uzmanı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=29983&hc=T
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