EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT'de son durum ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2019 yılında milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası çıkmadı. Emeklilikte yaşa takılanlar umutlarını bu yıl da sürdürüyor. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Çalışma hayatı içerisinde yer alan vatandaşların bir çoğu ne zaman emekli olacaklarını araştırıyorlar. Bu konuda işe giriş tarihi, SSK başlangıcı, doğum yılı, askerlik borçlanlaması, doğum borçlanması gibi durumlar önemli birer etmen.
52 YAŞINDA EMEKLİLİK
SGK düzenlemesi kapsamında çalışma hayatına belli bir tarihten önce başlayan vatandaşlar 50'li li yaşların başında emekli olabiliyorlar. Bu konuda işe giriş tarihi ile SGK başlangıcı, askerlik borçlanması konuları etkili önem kazanıyor.
1969 doğumluyum. SSK girişim 1989'da yapıldı. 6520 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?
Priminiz yeterli. Sigorta girişiniz 23 Kasım 1989'dan önceki bir tarihse ve 51 yaşınızı dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız 2020 yılı içinde 51 yaşınızı tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. Başlangıcınız 23 Kasım'dan sonraki bir tarihse, 2021'de 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklisiniz.
50 YAŞINDA EMEKLİLİK
Kendilerine ait durumları SGK uzmanı olan Ekrem Sarısu'ya soran vatandaşların sorularını ve bu sorulara verilen uzman yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. SGK prim ve yaş şartlarına göre 50 yaşında emeklilik;
1970 doğumlu eşimin, sigorta başlangıç tarihi 1987. Toplam 7200 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman emekli olur?
Eşiniz emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi. Doğumu tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. 50 yaşını doldurmuşsa hemen, doldurmamışsa 2020 yılı içinde 50 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.
EYT YASASI ÇIKSA FAYLANIR MIYIM?
Emekli olmak için yaş şartına takılan vatandaşların durumlarına ilişkin merak edilen noktalardan birisi de EYT Yasasının çıkması durumunda kimleri kapsayacağı. EYT Yasasına ilişkin sorulan soru ve detayları ise şu şekilde;
41 yaşındayım. Sigorta girişim 1997'de oldu ve prim günüm tamam. Kaç yaşında emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkarsa faydalanabilir miyim?
Başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 56, sonraysa 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?
8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıç tarihine göre;
9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim
24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim
24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim
24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim
24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim
24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim
24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim
24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim
24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıç tarihine göre:
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim
24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim
24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim
24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim
24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim