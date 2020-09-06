EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya

Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur. Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.

Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.

İyi günler ismim Baki T. 21/04/1972 doğumluyum, 2007'de İtalya'dan geldim. Geçen yıl askerliği de yatırdım. Toplam Türkiye'den sigortam 2745 gün. 2008 Yılından bu yana sigortalı çalışıyorum, bana nasıl bir emeklilik önerirsiniz bu yıl yatırmak istiyorum.

Emeklilik hesaplamaları sigortalılık başlangıç tarihinize göre belirlenmektedir. 09/09/1999 Tarihi sonrasında sigortalılığınız başlamışsa 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. İlk sigortalılık başlangıcınız daha eskiyse aşağıdaki link üzerinden kolayca emeklilik hesaplamanızı yapabilirsiniz.

Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. takvim.com.tr Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.

Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?

Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.

1974 Nisan doğumluyum 1992 Mayıs işe giriş tarihim 5500 iş günü Bağkur ve SSK var son 7 yıl SSK'lıydım ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş ve 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. 100 Gün eksiğiniz kalmış, bu süreyi de ister çalışarak isterseniz de borçlanarak (askerlik) ya da isteğe bağlı ödeyebilirsiniz. En erken emeklilik tahsis talep tarihiniz 2027 olacaktır.

22.10.1973 doğum tarihli 11.01.1988 işe giriş tarihli EYT' e takılan biri kaç yaşında emekli olur. 20 yıl SSK'lı çalışmış.

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5450 prim günü şartlarına tabisiniz. EYT ile ilgili ne yazık ki meclis gündeminde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Olur da bu yönde bir yasa çıkarsa yasa şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir.

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