Günümüzde yaşanan pandemiden dolayı dolar sürekli hareket halindedir. Bu dönemde dolara yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu vurgulayan analistlere rağmen insanlar devamlı dolara yatırım yapıyor. Doğal olarak akla gelen ilk soru da "En Yüksek Faiz Veren Bankalar Hangileridir" oluyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Eylül 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Burgan Bank dolar faiz rakamları ve detayları...
Uluslararası yaşanan Covid-19 salgın hastalık nedeni ile dolar hakaretliliğini sürdürüyor. AB ülkelerinin destek amaçlı çalışmalarından dolayı dolarda devamlı artış söz konusudur. Ancak uzmanlar dolara yatırım yapmanın yanlış olduğunu vurguluyor. Bunun nedeni ise doların sürekli inişli-çıkışlı olması ile ilgilidir. Fakat vatandaşlar doların artmasını fırsat bilerek sürekli yatırım yapmanın çabasındadır. Dolayısı ile en yüksek faiz sorusu da en çok merak edilen konular arasındadır.
BAZI BANKALARIN FAİZ ORANLARI;
Burgan Bank Dolar Hesabı Olan Müşterilere 2,75 faiz veriyor.
FibaBank Dolar Hesabı Olan Müşterilere 2,25 faiz veriyor.
OdeaBank Hesabı Olan Müşterilere 1,75 faiz veriyor.
Ayrıca Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yıl sonuna kadar enflasyon oranları artış gösterecek ve faiz oranlarında da artış söz konusu olacak. Özellikle salgın hastalığın başlangıcının ardından hem doların artması hem de altın fiyatının artması ile yatırımcılarda kura ve altına ilgiyi arttırdı. Döviz yapacak olan kişiler faiz oranlarını göz önüne alarak işlem yapmalıdır. Uzmanlar tarafından önerilen adımlar atılmalıdır. Bu yazımız herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir.
EYLÜL AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Eylül ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank'ın döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Burgan Bank'tan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise Odeabank ile Fibabanka oldu.
Fibabanka'da Eylül ayında döviz hesabına 32 günde en yüksek faiz oranını veren bankalardan birisi oldu. Fibabank dolar vadeli mevduat hesabına yüzde 2,25 faiz veriyor. Odea Bank döviz hesabı olan müşterilerine 32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 1.70 olarak veriyor. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğuracağı bekleniyor.
Vadesiz döviz mevduat hesabı
Vadesiz döviz mevduat hesabınız ile, TL mevduat hesabınızda yapabildiğiniz tüm eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bankanızın sunduğu internet bankacılığı hizmetlerini kullanabilir, eft yapabilir, ATM'lerden para çekebilirsiniz. Döviz kurlarını takip ederek, dövizin iniş çıkışlarından faydalanabilirsiniz. Bu noktada kazanca geçebilmek için piyasayı iyi takip etmeniz ve anlık hamlelerde bulunabiliyor olmanız lazım.
Vadeli döviz mevduat hesabı
Vadeli döviz mevduat hesabı açarak birikmiş dövizinizden kazanç elde edebilirsiniz. Piyasayı çok takip etmiyorsanız bu yöntem sizin için daha ideal olacaktır. Vade boyunca parayı çekmeme sözü vermeniz karşılığında paranız, banka tarafından işletilecek ve vade bitiminde size belli bir oranda faiz getirisi sağlayacaktır. Döviz kurunda ciddi bir değişiklik olması halinde dilediğiniz zaman vadeyi bozarak dövizinizi Türk Lirası'na çevirebilirsiniz.