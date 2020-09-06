5000 TL maaşla... Garanti, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları!

Türkiye geneli personel alımı bankalar tarafından yapılıyor. Garanti, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımlarını gerçekleştiriyor. Personel alımı ilanlarına baktığımızda , Türkiye genelinde birçok şehre , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 9 farklı banka bünyesine yapılan personel alımları için başvurular internet üzerinden alınıyor. Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar...