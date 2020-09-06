2020 yılı Toplu İş Sözleşme toplantılarının yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Pandemi sürecinde Mayıs ayında alınan karar kapsamında 3 ay süreyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılması engellenirken bu süreç Ağustos ayında sona erdi. Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren açıklamada Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ;Zehra Zümrüt Selçuk 'a ve Çalışma Bakanlığı 'na bir ziyarette bulunduğuna yer verildi. Konu ile ilgili Hak İş Sendikası'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Mahmut Arslan 'ın Bakan Selçuk'u makamında ziyaret ettiği ve önemli gündem maddelerini değerlendirdiği öğrenildi. Peki 4D'li Taşeron işçi maş zam oranı yüzde kaç olacak?
BAKAN YARDIMCISI DA VARDI
Söz konusu görüşmeye Çalışma Bakanı Selçuk 'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.
KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ
Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."
TİS BAŞLIYOR
Toplu sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması bekleniyor. ;Toplu sözlşeme ile maaş zammı , mali ve sosyal haklar düzenlemeleri yapılacak.
YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Taşeron işçişerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.
Taşeron işçilerin maaş zam oranlarında talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ile asgari ücret ayarı. Yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkemelerin işçilerin lehine karar vermesini hatırlatan taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bu düzenleme olursa kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan işçiler, o maaş oranının asgari ücrete oranına göre yeni zam alacaklar.
MASADA OLAN MAAŞ ZAM ORANLARI
Taşeron işçiler için henüz ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de yetkili sendikadan zam oranı talebi ve teklifi gelmedi.
Bu kapsamda zam oranlarına ilişkin bazı değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmelerde yüzde 10 bandının üzerinde olan enflasyon oranları ile yüzde 15 bandında olan asgari ücret maaş zam oranı bulunuyor. Taşeron işçiler genellikle yapılan değerlendirmeler yüzde 10'dan daha yukarı bir zam oranı olsa da yüzde 15 oranına vurgu yapılıyor. Ancak taşeron işçilerin uzun zamandır yüzde 4 zam almaları nedeniyle bu oranların daha da artabileceği de değerlendirmeler arasında.