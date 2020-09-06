MASADA OLAN MAAŞ ZAM ORANLARI

Taşeron işçiler için henüz ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de yetkili sendikadan zam oranı talebi ve teklifi gelmedi.

Bu kapsamda zam oranlarına ilişkin bazı değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmelerde yüzde 10 bandının üzerinde olan enflasyon oranları ile yüzde 15 bandında olan asgari ücret maaş zam oranı bulunuyor. Taşeron işçiler genellikle yapılan değerlendirmeler yüzde 10'dan daha yukarı bir zam oranı olsa da yüzde 15 oranına vurgu yapılıyor. Ancak taşeron işçilerin uzun zamandır yüzde 4 zam almaları nedeniyle bu oranların daha da artabileceği de değerlendirmeler arasında.