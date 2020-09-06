Evlenme hazırlığında olan on binlerce vatandaş, devlet tarafından ödenen çeyiz parasının detaylarını merak ediyor. Bu anlamda babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor. Bu parayla kız çocuğunun evlilik sürecindeki masraflarının karşılanması hedefleniyor. Kız çocukları boşanıp tekrar evlenirse yeniden çeyiz parası alamıyor.
EVLİLİK CÜZDANI İLE BAŞVURMAK YETERLİ
Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte SGK'ya başvurmak gerekiyor. Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu.
ÇEYİZ HESABIYLA 18 BİN 560 LİRA
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır geçen yıl 7 bin 500 lira idi. Bu yıl ise 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıktı. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 18 bin 560 lira katkı alabiliyor..
ÇEYİZ PARASINDAN KİMLER FAYDALANIR?
Anne veya babasının vefatı sonucunda onlardan ölüm- yetim aylığı alan kız çocukları evlenme yardımından yararlanabilir. Aynı durumda olan erkek çocuklarının böyle bir hakkı yoktur.
Evlenme ödeneğine başvuruda bulunmak isteyen kız çocukları için yetim aylığı alma koşulu vardır. Yalnızca kızlara verilen evlenme yardımı, işten ayrılan ve yetim aylığı alanlara da verilebilir.
Çeyiz parası almak isteyenlerin eğer 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında hak sahibi olma durumları varsa başvurularını SGK Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne yapmaları gerekir.
Kısaca ödeneği almanın iki koşulu vardır; birincisi anne veya babadan ölüm-yetim aylığı almak ve ikincisi ise bu aylığı alırken evlenmiş olmaktır.
Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de dul kimselerin evlenme yardımından yararlanma durumudur. İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin bu yardımı alması söz konusu değildir.
Evlenme yardımı almak için belirtilen herhangi bir yaş sınırı yoktur. Bazı yayın organlarında yer alan 25 yaş sınırı uygulaması gerçeği yansıtmamaktadır. Evlenme aylığı alabilmekteki temel esas ilk defa evlenmiş olmaktır.
ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler.
Çeyiz parası için başvuruda bulunacakların, SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.