Kısaca ödeneği almanın iki koşulu vardır; birincisi anne veya babadan ölüm-yetim aylığı almak ve ikincisi ise bu aylığı alırken evlenmiş olmaktır.

Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de dul kimselerin evlenme yardımından yararlanma durumudur. İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin bu yardımı alması söz konusu değildir.

Evlenme yardımı almak için belirtilen herhangi bir yaş sınırı yoktur. Bazı yayın organlarında yer alan 25 yaş sınırı uygulaması gerçeği yansıtmamaktadır. Evlenme aylığı alabilmekteki temel esas ilk defa evlenmiş olmaktır.