İŞKUR personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Vatandaşlar her gün iş ilanlarını yakından takip ediyor. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Bu anlamda 2.800 TL maaşla 19-55 yaş şartı ile personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İŞKUR üzerinden 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı
İŞKUR üzerinden 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
6 EYLÜL İŞKUR KURUM DIŞI GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurular şu şekilde:
Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020
Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. Tic. A.Ş.14.09.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.07.09.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş Tic. ve San. A.Ş. 05.09.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti 05.09.2020
Eskişehir Eti Arkeoloji Müze Müdürlüğü 07.09.2020
Bursa BİNTED Ltd. Şti. 05.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 09.09.2020
İzmir Urit Urla İnşaat Turz. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2020
Bursa BURULAŞ A.Ş. 06.09.2020
Çanakkale Yenice Belediyesi Tur.Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San Tic. Ltd.Şti. 05.09.2020
Bolu Mudurnu SYDV 09.09.2020
Samsun Canik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020
İzmir Bornova Belediyesi Per. A.Ş. 08.09.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.09.2020
Eskişehir İnönü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020
Afyonkarahisar Seydiler Taşımacılık Ltd. Şti. 08.09.2020
Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 11.09.2020
Ardahan Damal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 09.09.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2020
Çanakkale Bayramiç Belediye Personel Ltd.Şti 09.09.2020
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizm. Ltd. Şti. 06.09.2020
Niğde Karakapı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020
Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. 06.09.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 09.09.2020
Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 07.09.2020
Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.09.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 05.09.2020
Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 11.09.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Galeri Gıda Taş. İns. Kay. Eğt. Hiz. Yen. Enerji San. Tic. Ltd. Şti. 05.09.2020
Çankırı Ilgaz Dağı Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 07.09.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 08.09.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. 11.09.2020
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 11.09.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 09.09.2020 (1)
Samsun Yakakent Belediyesi Personel İşleri A.Ş. 07.09.2020
Adana İmamoğlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 07.09.2020
İstanbul ÜSPER Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 09.09.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020
Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 07.09.2020
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.09.2020
Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Tes. İşl. YASKi Birlik Per. Ltd. Şti. 09.09.2020
Balıkesir Bandırma İns. Kayn. İnş. Nak. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 14.09.2020
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.09.2020